STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, iki ayrı bölümden oluşan dev NATO ihalesinde teslimatların büyük ölçüde tamamlandığını ve yazılımda artık son düzlüğe girildiğini belirtti.

Türkiye, savunma sanayiinde artık yalnızca kendi ihtiyaçlarını karşılayan değil, NATO’nun kritik teknoloji projelerinde söz sahibi olan bir ülke konumuna yükseldi. 7-8 Temmuz’da Ankara’nın ev sahipliğinde düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen Savunma Sanayii Forumu, Türkiye’nin ittifak içindeki yükselen savunma sanayii kapasitesini de gözler önüne serdi.

NATO ve ittifaka üye ülkelerle en fazla sözleşmesi bulunan Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM)’nin Genel Müdürü Özgür Güleryüz, şirketin NATO ile yürüttüğü projelerden Portekiz’e inşa edilen askerî gemilere kadar birçok başlıkta gazetemize değerlendirmelerde bulundu.

Güleryüz, Türkiye’nin artık NATO’nun kritik projelerinde görev üstlenen ve müttefik ülkelere yüksek teknoloji ihraç eden bir ülke konumuna ulaştığını belirterek, STM’nin özellikle yazılım ve sistem entegrasyonu alanında ittifak içinde önemli bir konuma sahip olduğunu ifade etti. “STM olarak ülkemiz adına NATO’ya en fazla iş yapan firmaların başında geliyoruz” diyen Güleryüz, şirketin geçmişte NATO’nun stratejik hava komuta kontrol yazılımının geliştirilmesinde de görev aldığını hatırlattı. Güleryüz, Afganistan’da NATO bünyesinde görev yapan farklı ülkelere ait komuta kontrol sistemlerinin birbiriyle haberleşmesini sağlayan altyapının da STM’nin geliştirdiği projeler arasında yer aldığını söyledi.

Kritik yazılımlarda son aşamaya gelindi! Müttefiklerin istihbarat altyapısı Türk mühendislere emanet

YENİ İŞ PAKETLERİ YOLDA

STM’nin NATO için yürüttüğü en kritik projelerden biri olan Intel-FS2 istihbarat altyapısı yazılımında test sürecinin devam ettiğini belirten Güleryüz, projenin NATO açısından stratejik önem taşıdığına dikkat çekti. 2022 yılında açılan ve iki ayrı bölümden oluşan ihaleye NATO üyesi ülkelerden yaklaşık 85 firmanın katıldığını hatırlatan Güleryüz, her iki bölümü de STM’nin kazandığını söyledi. Projede teslimatların büyük ölçüde tamamlandığını belirten Güleryüz, son test süreçlerinin sürdüğünü ifade etti. Şirketin projedeki başarısının ardından NATO’nun duyduğu memnuniyet sayesinde yeni iş paketlerinde de STM’nin tercih edildiğini belirten Güleryüz, çalışmaların kesintisiz devam ettiğini dile getirdi.

Kritik yazılımlarda son aşamaya gelindi! Müttefiklerin istihbarat altyapısı Türk mühendislere emanet

PORTEKİZ’E ASKERÎ GEMİ

STM’nin yalnızca yazılım geliştiren bir şirket olmadığını vurgulayan Güleryüz, Türk savunma sanayii adına tarihî bir ihracata da imza attıklarını söyledi. Portekiz için inşa edilen askerî gemilerin, NATO ve Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye gerçekleştirilen ilk askerî gemi ihracatı olduğuna dikkat çeken Güleryüz, bu başarının uluslararası rekabet ortamında elde edildiğini belirtti. Güleryüz, “Portekiz gibi denizcilik tarihinde dünyanın en güçlü ülkelerinden biriyle çalışıyoruz. NATO ve Avrupa Birliği üyesi birçok ülkenin firmalarıyla yarıştık. En iyi teknik çözümü biz sunduk” ifadelerini kullandı. Projede ikinci geminin sac kesimi işlemlerinin tamamlandığını belirten Güleryüz, inşa faaliyetlerinin planlanan takvim doğrultusunda sürdüğünü ve teslimat sürecinin adım adım ilerlediğini söyledi.

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TÜRKİYE MARKASI ARTIK ÖNE ÇIKIYOR

Savunma sanayii ihracatında elde edilen her başarının yalnızca bir firmaya değil, tüm Türkiye’ye katkı sağladığını belirten Güleryüz, yurt dışında artık şirket isimlerinden önce Türkiye markasının öne çıktığını ifade etti. BAYKAR, ASELSAN, ROKETSAN, TUSAŞ ve STM gibi firmaların oluşturduğu ekosistemin birbirini beslediğini vurgulayan Güleryüz, “Sınırların dışına çıktığınızda firmalardan çok Türkiye savunma sanayii görülüyor” dedi. Portekiz sözleşmesinin ardından farklı ülkelerle benzer projeler için görüşmeler yürüttüklerini kaydeden Güleryüz, yeni ihracat fırsatları üzerinde çalışmaların sürdüğünü söyledi. Güleryüz, “Artık NATO, Türkiye savunma sanayiine olmazsa olmaz gözüyle bakıyor” değerlendirmesinde bulundu.

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