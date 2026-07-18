Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, hastane randevularındaki yoğunluğun büyük ölçüde çözüldüğünü açıkladı. Bekleyen hasta sayısının 4 milyondan 370 bine gerilediğini belirten Demirkol, bu ay 15 bin uzman hekimin göreve başlayacağını söyledi.

HABER MERKEZİ/ ANKARA- Türkiye’de özellikle 2024 ve 2025 yıllarında hastanelerde randevu bulamama problemi, yeni planlama ve atamalarla büyük ölçüde çözüldü.

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, TBMM Dışişleri Komisyonunda milletvekillerinin konu hakkındaki sorularını cevapladı.

Bir buçuk yıl önce 4 milyondu: MHRS’de randevu bekleyenlerin sayısı 250 bine geriledi

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Demirkol, hastane randevularıyla ilgili sıkıntının büyük ölçüde çözüldüğünü belirterek şöyle konuştu:

Türkiye’de bir buçuk yıl önce 4 milyon olan bekleyen sayısı geçen ay itibarıyla 370 bine düştü. Bunun 120 bini de seçenek önerdiğimiz hâlde başka doktora gitmek istemeyenler. Böylece bekleyen randevu sayısı 250 bine kadar düşmüş durumda.

Bir buçuk yıl önce 4 milyondu: MHRS’de randevu bekleyenlerin sayısı 250 bine geriledi

Bu ay içerisinde yaklaşık 15 bin uzman hekim mezun olacak. Onlar da devlet hizmet yükümlülüğünde Türkiye’nin 81 iline atanacaklar. Randevuyla olan ilgili sıkıntı aşağı yukarı geçmiş yıla göre yaklaşık yüzde 10 oranına inmiş durumda. Yani 4 milyondan toplamda 400 bine inmiş. Nitelikli sağlık hizmeti noktasında geliştirme çalışmalarımız devam ediyor.

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