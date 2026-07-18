Trossard’ın imza töreninde binlerce taraftarın dillendirdiği ve Başkan Adalı’nın da tebessüm ettiği Mısırlı yıldızın siyah beyazlı formayı giymesi an meselesi.

Türkiye ve Beşiktaş dünyaca ünlü yıldız Muhammed Salah’a kavuşuyor! Liverpool ile yolları ayrılan ve bonservisi elinde olan 34 yaşındaki oyuncu için birçok kulüp devredeydi.

İSTEYENİ ÇOK

Mısırlı isim de teklifleri değerlendirmeye almıştı. Adı geçtiğimiz dönemde Galatasaray ile anılan ve Şampiyonlar Ligi’ndeki atmosferden çok etkilenen Salah için Fenerbahçe de temaslarda bulunmuştu. Son olarak ise öne çıkan kulüp Beşiktaş oldu. Trossard’ın imza töreninde taraftarın istediği ve Başkan Serdal Adalı’nın da gülerek karşılık verdiği Mısırlı yıldızda sıcak gelişmeler yaşandı.

Salah'ın eli kulağında! Beşiktaş beklenen bombayı patlatmak üzere

YILLIK 10 MİLYON AVRO

Kadrosuna Leandro Trossard’ı katarak bombayı patlatan Beşiktaş, Liverpool’dan ayrılan Salah’ı kadrosuna katmaya çok yakın. Mısırlı yıldızla şu anda sözlü anlaşmaya varıldığı öğrenildi. Transferin mali detayları da belli oldu. Siyah beyazlılarla 1+1 yıllık sözleşme konusunda el sıkışan 34 yaşındaki futbolcu, senelik 10 milyon avro garanti ücret ve 2 milyon avro bonus kazanacak. Beşiktaş, önümüzdeki hafta başında sağlık kontrolleri ve imzayla Salah transferini tamamlamak istiyor.

Salah'ın eli kulağında! Beşiktaş beklenen bombayı patlatmak üzere

TRANSFER RAPORU

FUTBOLCU KULÜBÜ BONSERVİS Leandro Trossard Arsenal 18 milyon € Kassoum Ouattara Monaco 8 milyon € Alexander Nübel B. Münih 6,2 milyon € İlhan Fakılı Clermont 2,7 milyon € Doğan Alemdar Başakşehir 2 milyon € Salih Özcan B. Dortmund Bedelsiz

334

Kariyerinde Chelsea, Fiorentina, Basel, Roma ve Liverpool gibi kulüpler olan Salah’ın kulüp kariyerinde 694 maçta 334 golü ve 171 asisti bulunuyor.

66

Dünya Kupası’nda boy gösteren Salah’ın Mısır Millî Takımı’nda da 119 maçta 66 gol ve 37 asisti var.

ÖNCELİK AVRUPA

34 yaşındaki süper kanat Salah, Suudi Arabistan’dan cazip teklifler almasına rağmen Avrupa’da kalma taraftarı.

ARABİSTAN MI AVRUPA MI? WİLFRED NDİDİ MASADA

Beşiktaş’ın geçen sezon Leicester City’den 8 milyon avroya aldığı Wilfred Ndidi’ye teklif var. Suudi Arabistan ekibi Al-Diriyah ve Hull City, Nijeryalı orta saha ile yakından ilgileniyor. Hatta Arap ekibinin çok kararlı olduğu ve oyuncuyu ikna ettiği belirtildi. Beşiktaş yönetiminin ise oyuncudan beklentisinin en az 12 milyon avro olduğu ifade ediliyor.

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