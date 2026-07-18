Salah'ın eli kulağında! Beşiktaş beklenen bombayı patlatmak üzere
Trossard’ın imza töreninde binlerce taraftarın dillendirdiği ve Başkan Adalı’nın da tebessüm ettiği Mısırlı yıldızın siyah beyazlı formayı giymesi an meselesi.
- Salah ile 1+1 yıllık sözleşme konusunda el sıkışan oyuncu, senelik 10 milyon avro garanti ücret ve 2 milyon avro bonus kazanacak.
- Transferin önümüzdeki hafta başında sağlık kontrolleri ve imza ile tamamlanması hedefleniyor.
- Salah, Suudi Arabistan'dan cazip teklifler almasına rağmen Avrupa'da kalma taraftarı.
- Beşiktaş'ın geçen sezon Leicester City'den 8 milyon avroya aldığı Wilfred Ndidi'ye Suudi Arabistan ekibi Al-Diriyah ve Hull City'den teklifler var.
Türkiye ve Beşiktaş dünyaca ünlü yıldız Muhammed Salah’a kavuşuyor! Liverpool ile yolları ayrılan ve bonservisi elinde olan 34 yaşındaki oyuncu için birçok kulüp devredeydi.
İSTEYENİ ÇOK
Mısırlı isim de teklifleri değerlendirmeye almıştı. Adı geçtiğimiz dönemde Galatasaray ile anılan ve Şampiyonlar Ligi’ndeki atmosferden çok etkilenen Salah için Fenerbahçe de temaslarda bulunmuştu. Son olarak ise öne çıkan kulüp Beşiktaş oldu. Trossard’ın imza töreninde taraftarın istediği ve Başkan Serdal Adalı’nın da gülerek karşılık verdiği Mısırlı yıldızda sıcak gelişmeler yaşandı.
YILLIK 10 MİLYON AVRO
Kadrosuna Leandro Trossard’ı katarak bombayı patlatan Beşiktaş, Liverpool’dan ayrılan Salah’ı kadrosuna katmaya çok yakın. Mısırlı yıldızla şu anda sözlü anlaşmaya varıldığı öğrenildi. Transferin mali detayları da belli oldu. Siyah beyazlılarla 1+1 yıllık sözleşme konusunda el sıkışan 34 yaşındaki futbolcu, senelik 10 milyon avro garanti ücret ve 2 milyon avro bonus kazanacak. Beşiktaş, önümüzdeki hafta başında sağlık kontrolleri ve imzayla Salah transferini tamamlamak istiyor.
TRANSFER RAPORU
|FUTBOLCU
|KULÜBÜ
|BONSERVİS
|Leandro Trossard
|Arsenal
|18 milyon €
|Kassoum Ouattara
|Monaco
|8 milyon €
|Alexander Nübel
|B. Münih
|6,2 milyon €
|İlhan Fakılı
|Clermont
|2,7 milyon €
|Doğan Alemdar
|Başakşehir
|2 milyon €
|Salih Özcan
|B. Dortmund
|Bedelsiz
334
Kariyerinde Chelsea, Fiorentina, Basel, Roma ve Liverpool gibi kulüpler olan Salah’ın kulüp kariyerinde 694 maçta 334 golü ve 171 asisti bulunuyor.
Mohamed Salah ile 'mali anlaşma' tamam! Beşiktaş, sözleşme süresini görüşüyor
66
Dünya Kupası’nda boy gösteren Salah’ın Mısır Millî Takımı’nda da 119 maçta 66 gol ve 37 asisti var.
ÖNCELİK AVRUPA
34 yaşındaki süper kanat Salah, Suudi Arabistan’dan cazip teklifler almasına rağmen Avrupa’da kalma taraftarı.
ARABİSTAN MI AVRUPA MI? WİLFRED NDİDİ MASADA
Beşiktaş’ın geçen sezon Leicester City’den 8 milyon avroya aldığı Wilfred Ndidi’ye teklif var. Suudi Arabistan ekibi Al-Diriyah ve Hull City, Nijeryalı orta saha ile yakından ilgileniyor. Hatta Arap ekibinin çok kararlı olduğu ve oyuncuyu ikna ettiği belirtildi. Beşiktaş yönetiminin ise oyuncudan beklentisinin en az 12 milyon avro olduğu ifade ediliyor.