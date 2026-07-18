Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yerli yazılım ve donanımla geliştirilen SİMURAY-KBÜ projesini duyurdu. Yapay zekâ destekli tren simülatörüyle makinist adayları, gerçek sürüş koşullarına en yakın ortamda eğitim alacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, makinist eğitimlerinde kullanılmak üzere yerli yazılım ve donanımla geliştirilen gerçekçi tren kabini simülasyon sistemi “SİMURAY-KBÜ” projesini duyurdu.

Karabük Üniversitesi bünyesinde hayata geçirilecek proje, eğitim platformu; fiziksel makinist kabini, kabin içi kontrol sistemleri, görsel sürüş simülasyon yazılımı ve yapay zekâ destekli performans değerlendirme modülünden oluşuyor.

Raylı sistemlerde yerli dönem: Makinistlere yapay zekâlı simülatör

SİMURAY-KBÜ sayesinde öğrenciler, gerçek tren sürüşüne en yakın ortamda eğitim alacak. PLC ve mikrodenetleyici tabanlı kontrol altyapısı sayesinde, fiziksel kumandalardan verilen komutlar anında simülasyon ortamına aktarılacak.

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Böylece makinist adayları; hız kontrolü ve frenleme, sinyal takibi ve istasyon yaklaşımı, acil durum yönetimi ve operasyonel karar alma süreçlerini laboratuvar ortamında uygulamalı olarak deneyimleyecek. Eğitim sürecini daha verimli hâle getirmek için yapay zekâdan yararlanılacak. Geliştirilen özel yazılım, öğrencilerin sürüş performanslarını anlık analiz ederek objektif bir değerlendirme sunacak.

Raylı sistemlerde yerli dönem: Makinistlere yapay zekâlı simülatör

Ayrıca kurulacak Raylı Sistem Teknolojileri ve Sürüş Simülasyonu Laboratuvarı; sürüş eğitiminin yanı sıra insan-makine etkileşimi, sinyalizasyon farkındalığı, araç içi sistemler ve yolcu güvenliği gibi alanlarda da araştırma-geliştirme çalışmalarına kapı açacak.

Raylı sistemlerde yerli dönem: Makinistlere yapay zekâlı simülatör

SİMURAY-KBÜ’nün, UDHAM’ın 500 milyon lira bütçeli “Raylı Sistem Teknolojileri Çağrı Programı” kapsamında desteklenen 29 projeden biri olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, “Bu programla raylı sistemlerde yerli ve millî teknolojilerin geliştirilmesini, AR-GE kapasitemizin artırılmasını ve sektörümüzün uluslararası rekabet gücünü artırmayı hedefliyoruz” dedi.

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