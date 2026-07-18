Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin artık yurt dışında da petrol ve doğal gaz arayan bir ülke olduğunu vurguladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “Türkiye bugün sadece kendi karalarında, denizlerinde değil, yurt dışında petrol, doğal gaz arayan bir ülke” dedi.

Amasya’da bazı ziyaretlerde bulunan Bakan Bayraktar, buradaki konuşmasında enerjinin günümüz dünyasında artan önemine işaret etti ve “Elektriğin merkezde olduğu bir dünyaya doğru gidiliyor. Onun için Türkiye’nin enerji ihtiyacı çok daha fazla artıyor” dedi.

Enerji Bakanı Bayraktar: Yurt dışında da petrol ve doğal gaz arıyoruz

Enerjideki açığın ithalatla karşılandığını belirten Bayraktar “Enerjimizin üçte ikisi dışarıdan, petrolümüz, doğal gaz, akaryakıt ürünleri, kömür... Dolayısıyla bütün bunlar ekonomide bize büyük bir yük getiriyor. Senede 60-70 milyar doları dışarıdan gelen enerji faturasını ödemek için harcıyoruz. Bu sene biraz daha fatura yükseldi. Çünkü dünyada fiyatlar arttı. Dolayısıyla hedefimiz, Cumhurbaşkanı’mızın Türkiye Yüzyılı vizyonunda dediği gibi, Türkiye’yi enerjide bağımsız kılmak. Bunun ekonomik anlamda, siyasi anlamda katkısı var” diye konuştu.

Bayraktar, enerji üretiminde gösterilen büyük çabanın neticelerini çok kısa süre içinde aldıklarına işaret eden Bayraktar “2020’de salgının ortasında Karadeniz’de, Sakarya gaz sahasında Cumhuriyet tarihimizin en büyük doğal gaz keşfini yaptık. Gabar’da 2021 Eylül ayında yine Cumhuriyet tarihinin en büyük ve Türkiye’nin en kaliteli petrolünü...

Enerji Bakanı Bayraktar: Yurt dışında da petrol ve doğal gaz arıyoruz

Şu anda 80 bin varilin üzerinde günde petrol üretir hale geldik Şimdi Karadeniz gazını inşallah 2026 sonuna kadar iki katına çıkaracağız. Yani 8 milyon haneye yetecek kadar doğal gazı 2027 yılının başından itibaren üretir hale geleceğiz. 2028’e geldiğimizde bu rakamı dört katına çıkaracağız. Türkiye’deki 17 milyon hanenin doğal gazını artık kendi gazımız olan Karadeniz gazından kullanacağız” diye konuştu.

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Bayraktar “Somali’de petrol arıyoruz. Pakistan’da arayacağız. Libya’da, Suriye’de, Irak’ta, Kafkas coğrafyasında Türkiye’nin yoğun çabaları ve yoğun gayretleri var. Bunlarla beraber inşallah dışa bağımlılığı bitirdiğimizde Türkiye, ekonomik anlamda çok daha güçlü ve çok daha müreffeh, kalkınmış bir ülke olacak” diye konuştu.

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