Enerji Bakanı Bayraktar: Yurt dışında da petrol ve doğal gaz arıyoruz
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin artık yurt dışında da petrol ve doğal gaz arayan bir ülke olduğunu vurguladı.
- Türkiye'nin enerji ihtiyacının üçte ikisi dışarıdan karşılanıyor ve bu durum ekonomiye yılda 60-70 milyar dolar yük getiriyor.
- Karadeniz'deki Sakarya gaz sahasında Cumhuriyet tarihinin en büyük doğal gaz keşfi yapıldı.
- Gabar'da Cumhuriyet tarihinin en büyük ve Türkiye'nin en kaliteli petrolü keşfedildi.
- Şu anda günde 80 bin varilin üzerinde petrol üretiliyor.
- Karadeniz gazının 2026 sonuna kadar iki katına çıkarılması ve 2027 başından itibaren 8 milyon haneye yetecek kadar doğal gaz üretilmesi hedefleniyor.
- 2028'e gelindiğinde Türkiye'deki 17 milyon hanenin doğal gazının Karadeniz gazından karşılanması planlanıyor.
- Somali, Pakistan, Libya, Suriye, Irak ve Kafkas coğrafyasında petrol arama çalışmaları yürütülüyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “Türkiye bugün sadece kendi karalarında, denizlerinde değil, yurt dışında petrol, doğal gaz arayan bir ülke” dedi.
Amasya’da bazı ziyaretlerde bulunan Bakan Bayraktar, buradaki konuşmasında enerjinin günümüz dünyasında artan önemine işaret etti ve “Elektriğin merkezde olduğu bir dünyaya doğru gidiliyor. Onun için Türkiye’nin enerji ihtiyacı çok daha fazla artıyor” dedi.
Enerjideki açığın ithalatla karşılandığını belirten Bayraktar “Enerjimizin üçte ikisi dışarıdan, petrolümüz, doğal gaz, akaryakıt ürünleri, kömür... Dolayısıyla bütün bunlar ekonomide bize büyük bir yük getiriyor. Senede 60-70 milyar doları dışarıdan gelen enerji faturasını ödemek için harcıyoruz. Bu sene biraz daha fatura yükseldi. Çünkü dünyada fiyatlar arttı. Dolayısıyla hedefimiz, Cumhurbaşkanı’mızın Türkiye Yüzyılı vizyonunda dediği gibi, Türkiye’yi enerjide bağımsız kılmak. Bunun ekonomik anlamda, siyasi anlamda katkısı var” diye konuştu.
Bayraktar, enerji üretiminde gösterilen büyük çabanın neticelerini çok kısa süre içinde aldıklarına işaret eden Bayraktar “2020’de salgının ortasında Karadeniz’de, Sakarya gaz sahasında Cumhuriyet tarihimizin en büyük doğal gaz keşfini yaptık. Gabar’da 2021 Eylül ayında yine Cumhuriyet tarihinin en büyük ve Türkiye’nin en kaliteli petrolünü...
Şu anda 80 bin varilin üzerinde günde petrol üretir hale geldik Şimdi Karadeniz gazını inşallah 2026 sonuna kadar iki katına çıkaracağız. Yani 8 milyon haneye yetecek kadar doğal gazı 2027 yılının başından itibaren üretir hale geleceğiz. 2028’e geldiğimizde bu rakamı dört katına çıkaracağız. Türkiye’deki 17 milyon hanenin doğal gazını artık kendi gazımız olan Karadeniz gazından kullanacağız” diye konuştu.
Bayraktar “Somali’de petrol arıyoruz. Pakistan’da arayacağız. Libya’da, Suriye’de, Irak’ta, Kafkas coğrafyasında Türkiye’nin yoğun çabaları ve yoğun gayretleri var. Bunlarla beraber inşallah dışa bağımlılığı bitirdiğimizde Türkiye, ekonomik anlamda çok daha güçlü ve çok daha müreffeh, kalkınmış bir ülke olacak” diye konuştu.