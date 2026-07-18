Bender Humeyr’de altı köprü, Bender Abbas’ta bir demir yolu ve Kalantari Limanı’nda deniz trafik kontrol kulesi bombalandı.

ABD’nin 7 Temmuz’dan bu yana İran’a yönelik saldırıları devam ediyor. İran basınında yer alan haberlerde, ABD’nin Hürmüzgan, Buşehr, Sistan-Beluçistan, Huzistan ve Loristan eyaletlerine saldırı düzenlediği aktarıldı.

Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Humeyr’de altı köprünün ve Bender Abbas’ta bir demir yolu hattının vurulduğu belirtildi. ABD savaş uçaklarının Çabahar’daki Kalanteri Limanı’na üç defa saldırdığı ve deniz trafik kontrol kulesinin tamamen yıkıldığı bildirildi. ABD’nin saldırılarında 9 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi yaralandı. 6 gündür devam eden saldırılarda can kaybı 38’e yükselirken yaralı sayısı 400’ü aştı.

50 BİN ASKER TEYAKKUZDA

Son saldırılarda ABD savaş uçakları, insansız hava araçları (İHA) ve savaş gemilerinin kullanıldığını açıklayan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) “Orta Doğu genelinde konuşlu bulunan 50 bin ABD personeli teyakkuz hâlinde” ifadelerini kullandı.

ABD ÜSLERİNE MİSİLLEME

Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD’nin son saldırılarına karşılık Körfez ülkelerindeki ABD varlıklarına misilleme gerçekleştirdi. Umman’ın Ganem bölgesinde ABD’ye ait hava kontrol radarı ve bir deniz kontrol radarının imha edildiği belirtilen açıklamada “Bahreyn’de ABD’nin keşif uçakları ve helikopterlerinin bulunduğu üsse İHA ile misilleme yapıldı. Kuveyt’te ABD’ye ait birçok nokta hedef alındı. Birleşik Arap Emîrlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’de bulunan Zayed Askerî Bölgesi’ndeki üç bina vuruldu. Katar’daki ABD üsleri füzelerle hedef alındı” denildi. Daha sonra yapılan bir başka açıklamada ise “Nasr 2 Operasyonu”nun 11. dalgası kapsamında Suriye’nin Tenef bölgesindeki bir ABD operasyon merkezinin hedef alındığı, saldırıda bir radar sistemi ile bazı helikopterlerin vurulduğu iddia edildi.

TAHRAN: SALDIRILAR SÜRECEK

Bu arada ABD’nin Hürmüz Boğazı’nda uyguladığı abluka devam ederken İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi’den bir açıklama geldi. Musevi “Tahran’dan en güneye kadar bütün bölge İran için tek parçadır. Etkili ve hedefli atışlarımız, güney kıyıları ile Hürmüz Boğazı’na huzur geri dönene kadar, İran’ın tamamından düşmana yönelik olarak devam edecek” dedi.

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