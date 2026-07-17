ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye'nin F-35 programına dönüşünü eleştirmesine sert tepki gösterdi. ABD basınına göre eleştiriye çok kızan Trump'ın, Netanyahu'nun bu konuda söz hakkı olmadığını düşündüğü ve İsrail Başbakanı'nın ABD'ye ziyaret taleplerini karşılıksız bıraktığı belirtildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Türkiye'nin F-35 programına yeniden dönüş ihtimaline karşı eleştirel yaklaşımı ABD Başkanı Donald Trump'ı küplere bindirdi.

TRUMP ÇOK SİNİRLENDİ

Amerikan Axios sitesinin haberine göre bazı ABD'li ve İsrailli yetkililer, Trump'ın 36. NATO Liderler Zirvesi dönüşü sonrasında Netanyahu'nun Fox'a verdiği röportajdan dolayı "çok sinirlendiğini" öne sürdü.

"GÖRÜŞ BİLDİRME HAKKI YOK"

Söz konusu röportajda Netanyahu'nun Türkiye'nin F-35 programına yeniden dönüş ihtimaline karşı eleştirel yaklaşmasıyla ilgili ABD'li bir yetkili, Trump'ın, "İsrail Başbakanı'nın bu konuda görüş bildirme hakkı olmadığını" düşündüğünü aktardı.

NETANYAHU'NUN ABD VİZESİNE RET

Habere göre, son dönemde Netanyahu, ABD'yi ziyaret etmek ve ABD Başkanıyla görüşmek için birçok girişimde bulundu ancak bunların hiçbirinden somut bir geri dönüş alamadı.

Öte yandan dün, Netanyahu'nun ABD'ye yapmayı planladığı ziyareti iptal ettiği duyurulmuş, buna gerekçe olarak, ABD'li Senatör Lindsey Graham'ın cenaze töreninin ay sonuna çekilmesi gösterilmişti.

NETANYAHU NE DEMİŞTİ?

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO Zirvesi için Türkiye'ye hareket ettiği sırada Washington yönetimine Ankara'ya gelişmiş silah sistemleri satılmaması çağrısında bulundu.

Fox News'e konuşan Netanyahu, özellikle F-35 savaş uçakları ile F110 savaş uçağı motorlarının Türkiye'ye verilmesine karşı olduğunu söyledi. Türkiye'nin "büyük bir ülke" olduğunu söyleyen Netanyahu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'i yok etmekle tehdit ettiğini iddia etmişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası