Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku, mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,3 artarak 172,7 milyar dolar oldu. Bu rakama uzun vadeli olup da vadesine 1 yıl veya daha az kalan 69,3 milyar dolarlık borç da eklenince, önümüzdeki bir yıl içinde ödenmesi gereken dış borçların toplamı 242 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mayıs ayına ilişkin kısa vadeli dış borç (KVDB) istatistiklerini açıkladı. Buna göre, KVDB stoku bu dönemde bir önceki aya göre yüzde 1,3 artarak 172,7 milyar dolara yükseldi.

1 YIL İÇİNDE ÖDENMESİ GEREKEN BORÇ

Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış borçları gösteren kalan vadeye göre KVDB stoku, 242 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin 1 yıl içinde ödemesi gereken dış borç açıklandı

BANKALAR KAYNAKLI BORÇ

Bankalar kaynaklı KVDB stoku, bir önceki aya göre yüzde 3,9 artarak 77,3 milyar dolar oldu.

Yurt içi bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli kredi ve menkul kıymet yükümlülükleri, bir önceki aya göre yüzde 7,5 azalarak 7,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatı yüzde 9,2 artışla 20,3 milyar dolara çıktı. Banka hariç mevduatlar yüzde 1 azalışla 22 milyar dolara, TL cinsinden toplam mevduat yükümlülükleri ise yüzde 7,5 artarak 28 milyar dolara yükseldi.

DÖVİZ BORCU AZALDI, TL BORCU ARTTI

Diğer sektörler kaynaklı KVDB stoku, bir önceki aya göre yüzde 1 azalarak 70,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan ticari kredi yükümlülükleri, yüzde 1,3 azalarak 63,6 milyar dolar olurken, nakit kredi kaynaklı yükümlülükler yüzde 1,3 artarak 7,1 milyar dolara yükseldi.

KVDB stoku içerisinde dolar, euro ve diğer döviz cinslerinin payı azalırken, Türk lirasının payında artış oldu. Buna göre, stokun yüzde 34,9’unu dolar, yüzde 26,1’ini avro, yüzde 25,6’sını Türk lirası ve yüzde 13,4’ünü diğer döviz cinsleri oluşturdu.

Kalan vadeye göre KVDB stokunda, mevduat yükümlülükleri 70,2 milyar dolara yükselirken, kredi ve menkul kıymet yükümlülükleri 71,9 milyar dolara düştü.

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