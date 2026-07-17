Dünya genelinde devam eden savaşlardan kaçanların adresi Türkiye oldu. Türkiye'den en çok ev alan yabancı sıralaması dikkat çekti. İşte o ülkeler...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayına ait konut satış istatistiklerini açıkladı. Geçtiğimiz ay Türkiye genelinde satılan toplam konut sayısı yaklaşık 130 bin oldu. Böylece Türkiye genelinde konut satışları yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

GÜVENLİ BÖLGE TÜRKİYE!

TÜİK'in açıkladığı veride dikkat çeken bir istatistik de yer aldı. Buna göre, savaştan kaçanın adresi Türkiye oldu.

Savaştan kaçan bize geldi! İşte Türkiye'den en çok ev alan yabancı sıralaması

HAZİRANDA YABANCILARA 2 BİN 15 KONUT SATILDI

Haziran ayında yabancılara satılan konut satışları yıllık bazda yüzde 20,1 oranında artarak 2 bin 15 oldu. Haziran ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %1,6 olarak gerçekleşti. Ocak-Haziran döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %9,2 oranında azalarak 9 bin 83 olarak gerçekleşti.

TÜRKİYE'DEN EN ÇOK EV ALAN YABANCI SIRALAMASI

Haziran'da Türkiye'den en çok konut alan yabancı sıralamasında şu an savaşta olan ülkeler ilk üç sırayı aldı. Ruslar 381 konut ile zirvede yer alırken, onları 170'er konutla Ukrayna ve İran vatandaşları takip etti.

YABANCILAR EN ÇOK İSTANBUL'U TERCİH ETTİ

Yabancıların en çok ev aldığı il ise 837 konutla İstanbul oldu. İstanbul'u 667 konutla Antalya, 149 konutla Mersin izledi.

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