Altın fiyatlarında son dakika! 17 Temmuz 2026 gram altın fiyatı TSİ 06:15 itibarıyla 6.050 TL ve ons fiyatı 3.992 dolardan güne başlıyor. Onsta haftalık değer kaybı, bu sabahki fiyatlamalar itibarıyla %-3’ü aştı. Bu düşüş, aynı zamanda son 6 haftanın en sert gerilemesine işaret ediyor. Bank Of America analistleri ise “yeni dip” uyarısında bulunarak seviye verdi ve düşüşlerin alım fırsatı sunduğunu savundu.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Orta Doğu’da artan jeopolitik tansiyon ve petrol fiyatlarının yeniden ivmelenmesi, küresel piyasalarda bu hafta ons altın fiyatını baskıladı. Dünkü işlemeleri %-2,07 düşüşle 3.976 dolardan tamamlayan ons fiyatı, 24 Haziran’ın ardından ilk defa kritik 4.000 dolar barajının altında kapanış yaptı. Cuma günü işlemlerinde de ons fiyatı TSİ 06:15 itibarıyla 3.992 dolardan fiyatlandı.

6 HAFTANIN EN KÖTÜSÜ

Geçen hafta %-1,32 değer kaybeden onsta bu sabah itibarıyla ise haftalık düşüş %-3,10 civarında gerçekleşiyor. Böylece ons fiyatı son 6 haftanın en sert düşüşüne doğru koşuyor. Fiyatlarda son olarak 1 Haziran ile başlayan haftada %-4,68 değer kaybı yaşanmıştı.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Akaryakıtta tabela değişti! Petrolde 19 haftanın en hızlı yükselişi

17 TEMMUZ 2026 GRAM ALTIN

Ons fiyatındaki zayıf performans gram altın tarafında da yansıdı. 17 Temmuz 2026 gram altın fiyatı TSİ 06:15 itibarıyla 6.050 TL’den günde başlıyor. Gram fiyatında da haftalık düşüş bu sabah itibarıyla %-2,80 olarak gerçekleşiyor.

Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise sabah saatlerinde fiziki gram altın satış fiyatı 6.080 TL’den gerçekleşti.

BOFA’DAN ‘YENİ DİP’ UYARISI

Altın fiyatlarıyla ilgili son beklentilere bakıldığında, yıl sonu hedefini 4.360 dolara kadar düşüren Bank Of America’nın analistleri “yeni dip” uyarısında bulundu. BofA tarafından paylaşılan son teknik analiz notunda; 1980 ve 2011’de yaşanan ayı piyasalarına işaret edilerek, ons fiyatının 3.702-3.605 bandına kadar gerileyebileceği uyarısında bulunuldu. Altındaki bu düşüşlerin ise fırsat olabileceği savunuldu.

FIDELITY’DEN 2 İŞARET!

ABD’nin en büyük portföy yönetim şirketlerinden Fidelity’nin portföy yöneticisi Ian Samson ise altını 5.600 dolarlık zirveye taşıyan sebeplerin devam ettiğini savunarak “Şu anda ise olumlu ve olumsuz faktörler eşit sayıda. Altın, yıl sonuna kadar bugünkünden biraz daha yüksek olabilir. 2027'de ise boğa piyasası koşusuna devam edebilir. Altın ağırlığımızı artırmak için bir planımız var.” diyerek, harekete geçmek için petrol fiyatlarının seyrini ve FED’in faiz politikasını izlediklerini bildirdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası