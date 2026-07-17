Son 6 haftanın en kötüsü! Altın için BofA’dan yeni dip uyarısı
Altın fiyatlarında son dakika! 17 Temmuz 2026 gram altın fiyatı TSİ 06:15 itibarıyla 6.050 TL ve ons fiyatı 3.992 dolardan güne başlıyor. Onsta haftalık değer kaybı, bu sabahki fiyatlamalar itibarıyla %-3’ü aştı. Bu düşüş, aynı zamanda son 6 haftanın en sert gerilemesine işaret ediyor. Bank Of America analistleri ise “yeni dip” uyarısında bulunarak seviye verdi ve düşüşlerin alım fırsatı sunduğunu savundu.
- Ons altın fiyatı, dünkü işlemleri %-2,07 düşüşle 3.976 dolardan tamamladı ve 24 Haziran'dan sonra ilk defa 4.000 doların altında kapandı.
- Geçen haftaki %-1,32'lik düşüşün ardından, bu sabah itibarıyla haftalık düşüş %-3,10 civarında gerçekleşiyor ve son 6 haftanın en sert düşüşüne yaklaşıyor.
- Ons fiyatındaki zayıflık, 17 Temmuz 2026 gram altın fiyatını da etkileyerek TSİ 06:15 itibarıyla 6.050 TL'den güne başlamasına neden oldu; gram fiyatında haftalık düşüş %-2,80 seviyesinde.
- Kapalıçarşı'da fiziki gram altın satış fiyatı sabah saatlerinde 6.080 TL olarak kaydedildi.
- Bank Of America analistleri, yıl sonu ons altın hedefini 4.360 dolara düşürerek 1980 ve 2011'deki ayı piyasalarına benzer şekilde fiyatın 3.702-3.605 bandına kadar gerileyebileceği uyarısında bulundu.
- Fidelity portföy yöneticisi Ian Samson, altını zirveye taşıyan sebeplerin devam ettiğini savunarak, yıl sonuna kadar ons altının bugünkünden biraz daha yüksek olabileceğini ve 2027'de boğa piyasası koşusuna devam edebileceğini belirtti; altın ağırlıklarını artırma planları olduğunu ve bunun için petrol fiyatları ile FED'in faiz politikasını izlediklerini aktardı.
TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Orta Doğu’da artan jeopolitik tansiyon ve petrol fiyatlarının yeniden ivmelenmesi, küresel piyasalarda bu hafta ons altın fiyatını baskıladı. Dünkü işlemeleri %-2,07 düşüşle 3.976 dolardan tamamlayan ons fiyatı, 24 Haziran’ın ardından ilk defa kritik 4.000 dolar barajının altında kapanış yaptı. Cuma günü işlemlerinde de ons fiyatı TSİ 06:15 itibarıyla 3.992 dolardan fiyatlandı.
6 HAFTANIN EN KÖTÜSÜ
Geçen hafta %-1,32 değer kaybeden onsta bu sabah itibarıyla ise haftalık düşüş %-3,10 civarında gerçekleşiyor. Böylece ons fiyatı son 6 haftanın en sert düşüşüne doğru koşuyor. Fiyatlarda son olarak 1 Haziran ile başlayan haftada %-4,68 değer kaybı yaşanmıştı.
17 TEMMUZ 2026 GRAM ALTIN
Ons fiyatındaki zayıf performans gram altın tarafında da yansıdı. 17 Temmuz 2026 gram altın fiyatı TSİ 06:15 itibarıyla 6.050 TL’den günde başlıyor. Gram fiyatında da haftalık düşüş bu sabah itibarıyla %-2,80 olarak gerçekleşiyor.
Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise sabah saatlerinde fiziki gram altın satış fiyatı 6.080 TL’den gerçekleşti.
BOFA’DAN ‘YENİ DİP’ UYARISI
Altın fiyatlarıyla ilgili son beklentilere bakıldığında, yıl sonu hedefini 4.360 dolara kadar düşüren Bank Of America’nın analistleri “yeni dip” uyarısında bulundu. BofA tarafından paylaşılan son teknik analiz notunda; 1980 ve 2011’de yaşanan ayı piyasalarına işaret edilerek, ons fiyatının 3.702-3.605 bandına kadar gerileyebileceği uyarısında bulunuldu. Altındaki bu düşüşlerin ise fırsat olabileceği savunuldu.
FIDELITY’DEN 2 İŞARET!
ABD’nin en büyük portföy yönetim şirketlerinden Fidelity’nin portföy yöneticisi Ian Samson ise altını 5.600 dolarlık zirveye taşıyan sebeplerin devam ettiğini savunarak “Şu anda ise olumlu ve olumsuz faktörler eşit sayıda. Altın, yıl sonuna kadar bugünkünden biraz daha yüksek olabilir. 2027'de ise boğa piyasası koşusuna devam edebilir. Altın ağırlığımızı artırmak için bir planımız var.” diyerek, harekete geçmek için petrol fiyatlarının seyrini ve FED’in faiz politikasını izlediklerini bildirdi.