SEZER DOĞRU
AFAD duyurdu! Elazığ'da deprem oldu
Elazığ'da merkez üssü Sivrice ilçesi olan son dakika bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 4 olarak bildirdi.
Özetle DinleAFAD duyurdu! Elazığ'da deprem oldu
Kaydet
Yaşam az önce
AFAD, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
- Deprem saat 22.52'de kaydedildi.
- Merkez üssü Sivrice ilçesiydi.
- Büyüklüğü 4.0 olarak ölçüldü.
- Depremin derinliği yaklaşık 11 kilometreydi.
- Herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı öğrenildi.
0:00 0:00
1x
AFAD, Elazığ'da merkez üssü Sivrice ilçesi olan son dakika bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 22.52’de merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin yaklaşık 11kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından herhangi olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.
ÖNERİLEN HABERLER
GÜNDEM
Naci Görür'ün 'tez zamanda' sözüne uzman isimden sert tepki: Deprem bilimi bu kadar ucuz olamaz
Bizi Takip Edin
YORUMLAR