İtalya Serie A devi Juventus, milli futbolcu Zeki Çelik'i kadrosuna kattığını resmen duyurdu. Siyah-beyazlı ekiple 3 yıllık sözleşme imzalayan tecrübeli sağ bek, ayrıldığı Roma için de duygusal bir veda mesajı yayımladı.

İtalya Serie A'nın köklü kulüplerinden Juventus, milli futbolcu Zeki Çelik transferini resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Roma forması giyen 29 yaşındaki sağ bek ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Böylece Zeki Çelik, kariyerine İtalya'da Juventus formasıyla devam edecek ve milli futbolcu Kenan Yıldız ile takım arkadaşı olacak.

KARİYERİNDE ÖNEMLİ DURAKLAR

Bursaspor altyapısında yetişen Zeki Çelik, profesyonel kariyerinde Karacabey Belediyespor, İstanbulspor, Lille ve Roma formalarını giydi.

Başarılı savunmacı, Fransa ekibi Lille ile 2020-2021 sezonunda Ligue 1 şampiyonluğu yaşayarak kariyerinin en önemli başarılarından birine imza attı.

ROMA'YA DUYGUSAL VEDA

Juventus'a transferinin ardından sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Zeki Çelik, Roma camiasına veda etti.

Milli futbolcu mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Roma formasını giymek, benim için her zaman büyük bir onur ve gurur kaynağı oldu. Bu kulüpte geçirdiğim her gün beni hem futbolcu hem de insan olarak geliştirdi. Teknik direktörlerime, takım arkadaşlarıma, kulüp çalışanlarına, sportif direktörlerimize ve teknik ekibimizin her bir üyesine teşekkür etmek istiyorum."

Kariyerinde yeni bir sayfa açtığını belirten Zeki Çelik, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şimdi kariyerimde yeni bir sayfa açma zamanı. Ancak bu kulübü, bu şehri ve hepinizi her zaman kalbimde taşıyacağım. Roma'ya bundan sonraki süreçte başarılar diliyor ve hak ettiği tüm başarılara ulaşmasını umut ediyorum."

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