Türkiye Gazetesi
Juventus'un yıldızından Galatasaray'a ret cevabı
Galatasaray'ın gelecek sezon kadro planlaması kapsamında ilgilendiği İtalyan stoper Federico Gatti'nin, sarı kırmızılı kulübe olumsuz cevap verdiği iddia edildi.
Özetle
Kaydet
Spor 50 dk önce
Galatasaray'ın ilgilendiği Juventuslu savunmacı Federico Gatti, sarı-kırmızılıların teklifini geri çevirdi.
- Federico Gatti, Galatasaray'dan gelen teklifi kabul etmedi.
- 27 yaşındaki İtalyan savunmacı, Juventus'ta satış listesinde yer alıyor.
- Gatti'ye İngiltere Premier Lig'den Everton, Crystal Palace, Aston Villa ve Fulham'ın ilgisi bulunuyor.
- Everton, Gatti'nin durumunu aylardır takip ediyor.
- Federico Gatti, bu sezon Juventus ile çıktığı 25 maçta 4 gol kaydetti.
Galatasaray'ın yaz transfer dönemi için ilgilendiği isimlerden Federico Gatti'de yeni bir gelişme yaşandı.
GATTI CEVABINI İLETTİ
Tuttosport'ta yer alan habere göre; Juventus'ta satış listesinde yer alan 27 yaşındaki İtalyan savunmacı, Galatasaray'dan gelen teklifi geri çevirdi.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Galatasaray'da Uğurcan Çakır kararı: İmzayı atıyor
PREMIER LİG'DE TALİPLERİ VAR
Gatti'ye özellikle İngiltere Premier Lig'den büyük ilginin olduğu ve Everton'ın aylardır İtalyan savunma oyuncusunun durumunu takip ettiği belirtildi. Federico Gatti ile ilgilenen takımlar arasında Everton'ın yanı sıra Crystal Palace, Aston Villa ve Fulham'ın da olduğu kaydedildi.
25 MAÇTA 4 GOL KATKISI
Juventus'ta bu sezon 25 maçta süre alan İtalyan oyuncu, savunma performansının yanı sıra 4 kez gol sevinci yaşadı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR