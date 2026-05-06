Galatasaray'ın gelecek sezon kadro planlaması kapsamında ilgilendiği İtalyan stoper Federico Gatti'nin, sarı kırmızılı kulübe olumsuz cevap verdiği iddia edildi.

GATTI CEVABINI İLETTİ

Tuttosport'ta yer alan habere göre; Juventus'ta satış listesinde yer alan 27 yaşındaki İtalyan savunmacı, Galatasaray'dan gelen teklifi geri çevirdi.

PREMIER LİG'DE TALİPLERİ VAR

Gatti'ye özellikle İngiltere Premier Lig'den büyük ilginin olduğu ve Everton'ın aylardır İtalyan savunma oyuncusunun durumunu takip ettiği belirtildi. Federico Gatti ile ilgilenen takımlar arasında Everton'ın yanı sıra Crystal Palace, Aston Villa ve Fulham'ın da olduğu kaydedildi.

25 MAÇTA 4 GOL KATKISI

Juventus'ta bu sezon 25 maçta süre alan İtalyan oyuncu, savunma performansının yanı sıra 4 kez gol sevinci yaşadı.

