Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İBB yolsuzluk davasında adı geçen Murat Gülibrahimoğlu'nun seçim kampanyasına destek verdiği iddialarını kesin bir dille yalanladı ve 'açık iftira' olduğunu söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında gündeme gelen iddiaları reddetti.

"HERHANGİ BİR DESTEĞİ OLMAMIŞTIR"

Bakan Kurum, Murat Gülibrahimoğlu isimli firari şahsın seçim kampanyasına maddi destek sağladığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Söz konusu kişinin seçim kampanyamıza herhangi bir desteği olmamıştır" ifadelerini kullandı.

"YOLSUZLUKLARIN ÜZERİNİ ÖRTEMEYECEKSİNİZ"

İddiaların 'iftira' niteliğinde olduğunu vurgulayan Kurum, kampanyasının ve şahsının hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Kurum, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İBB'deki büyük yolsuzluk davasında gündeme gelen, Murat Gülibrahimoğlu isimli firari şahsın seçim kampanyamıza maddi destek verdiği yönündeki iddialar gerçek dışıdır, açık bir iftiradır. Söz konusu kişinin seçim kampanyamıza herhangi bir desteği asla söz konusu olmamıştır. Bu kapsamda kampanyamızın ve şahsımın iftiralarla hedef alınması en hafif tabirle ahlaksızlıktır. Yaptığı yolsuzluklar ortaya çıkanlar, para kuleleri yıkılanlar, gayriahlaki ilişkilerine bant çekenlerin gündemi değiştirme çabaları nafiledir. Hangi iftirayı atarsanız atın, yaptığınız yolsuzlukların üzerini örtemeyeceksiniz."

