Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 2025 yılında şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu'nun annesine verdiği ev sözü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yerine getirildi. Bakan Kurum'un Çorum ziyareti sırasında şehit babası Sadık Uslu, Kurum'un yanına gelip sarılarak yeni evi için teşekkür etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 20 Şubat 2025'te teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 24 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu'nun annesine söz verdiği ev, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca tamamlandı.

BAKAN KURUM'A SARILDI

'Ev Sahibi Türkiye Kura Çekim Töreni' için cuma günü Çorum'a giden Bakan Kurum, cuma namazı sonrası esnafı ziyaret etti. Bu sırada Bakan Kurum'un yanına gelen şehit babası Sadık Uslu, yeni evi için teşekkür etti. Kurum'a sarılan Uslu, "Hepiniz çok yardımcı oldunuz, Allah razı olsun. Allah yokluğunuzu göstermesin. Sayın Cumhurbaşkanıma çok selam söyle. Valim, Kaymakamım, Belediye Başkanım hepiniz yardımcı oldunuz." ifadelerini kullandı.

Şehidin sözünü devlet tuttu! Acılı babadan Murat Kurum'a anlamlı teşekkür

Şehit Mustafa Uslu'nun babası Sadık Uslu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'u yeni evine çaya davet etti.

"MUSTAFAMIZIN ANNESİNE VERDİĞİ EV SÖZÜNÜ YERİNE GETİRDİK"

Bakan Kurum da sosyal medya hesabından karşılaşmaya ilişkin paylaşım yaparak, "Şehidimizin vasiyeti bizim için emanettir. Mustafamızın annesine verdiği ev sözünü yerine getirdik. Çorum ziyaretimizde babası Sadık amcamızla buluştuk, kucaklaştık. Biz böyle bir oldukça üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk yok." ifadelerine yer verdi.

Şehidin sözünü devlet tuttu! Acılı babadan Murat Kurum'a anlamlı teşekkür

NE OLMUŞTU?

Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu, henüz 24 yaşındaydı. Irak'ın kuzeyinde görev yapıyordu. En büyük hayali Çorum'un Bayat ilçesinde yaşayan annesine bir ev almaktı. Ancak, 20 Şubat'ta Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit oldu.

Şehidin sözünü devlet tuttu! Acılı babadan Murat Kurum'a anlamlı teşekkür

Şehidin, annesine verdiği sözü yarım kalmadı. Şehidin hayali olan ev, devletin desteği ile inşa edilerek annesine teslim edildi.

