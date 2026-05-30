Avustralya’nın Perth kentinde bir belediye, tarihi mahallelerde giderek yaygınlaşan panjur sistemine kısıtlama getirdi. Karar, bazı sakinlerin “tarihi dokuya zarar verdiği” yönündeki şikâyetleri üzerine alındı.

Son yıllarda Avustralya’da birçok ev sahibi, görünümden çok güvenlik ve yalıtım sağladığı için evlerine panjur takmayı tercih ediyor. Ancak Avustralya'nın Perth kentindeki Stirling Belediyesi, özellikle tarihi bölgelerde bu uygulamanın yaygınlaşmasına yönelik artan şikâyetleri dikkate aldı.



Şikayetler arttı, belediye düğmeye bastı! Evlere panjur taktırmak yasaklandı, nedeni ise...

ORİJİNAL DETAYLARI GİZLEDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Belediye belgelerinde panjurların ve bazı çit türlerinin, geleneksel konut mimarisine özgü olmadığı ve evlerin orijinal mimari detaylarını gizleyebileceği belirtildi. Ayrıca PVC malzemenin tarihi bölgelerde uygun bulunmadığı, sokak görünümünü bozabileceği ve yapıya zarar verebileceği ifade edildi.

Şikayetler arttı, belediye düğmeye bastı! Evlere panjur taktırmak yasaklandı, nedeni ise...

TARİHİ BİNALARDA PANJUR KULLANILAMAYACAK

Yerel medyanın aktardığına göre, belediye meclisi, Mount Lawley, Menora ve Inglewood mahallelerindeki tarihi binalarda panjur kullanımını yasakladı. Belediye Başkanı Mark Irwin, düzenlemenin amacının bölgenin tarihi karakterini korumak olduğunu söyledi. Irwin, panjurların son yıllarda daha görünür hale geldiğini ve bunun da halk arasında endişe oluşturduğunu belirterek, yeni düzenlemenin mevcut planlama kurallarını daha net hale getirdiğini ifade etti.

Yeni karara göre mevcut panjurların kaldırılması zorunlu olmayacak. Ancak tarihi bölgelerde yeni panjur takmak isteyenlerin izin alması gerekecek. Belediye, bu adımla hem mahallelerin tarihi kimliğini korumayı hem de sokak estetiğinin bozulmasını önlemeyi hedefliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası