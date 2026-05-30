Kanada’da internet üzerinden ölümcül kimyasallar satan ve intihara yönelik içerikler paylaşan 60 yaşındaki Kenneth Law, 14 kişiye intiharda yardım ettiğini itiraf etti. 23 Eylül’de duruşmaya çıkarılması planlanan sanığın, 14 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

Kanada’da yürütülen geniş kapsamlı bir soruşturma sonucunda, Kenneth Law’ın farklı ülkelerdeki kişilere internet üzerinden ölümcül maddeler sattığı ortaya çıktı. Cuma günü Ontario’daki mahkemede görülen davada Law, intihara yardım suçlamalarını kabul etti.

40 ÜLKEYE DAĞILAN ZEHİR AĞI

BBC’nin haberine göre,savcılıkla yapılan anlaşma doğrultusunda daha ciddi cinayet iddiaları düşürülürken, Law’ın yaklaşık 40 ülkede 1200’e yakın paket zehirli madde gönderdiği belirtildi. Bu gönderimlerin önemli bir kısmının İngiltere’ye ulaştığı açıklandı.

Soruşturma, Kanada, İngiltere, ABD ve İtalya’nın da aralarında bulunduğu birçok ülkenin katılımıyla yürütüldü. İngiliz makamları, Law’ın satışlarının 79 İngiliz vatandaşının ölümüyle bağlantılı olduğunu ifade ederken, bazı aileler İngiltere’de doğrudan dava açılmamasına tepki gösterdi.

İngiliz Savcılık Servisi (CPS), Kanada’daki davanın sonuçlarının İngiltere’deki ölümleri de kapsaması şartıyla anlaşmayı kabul ettiğini duyurdu. Yetkililer ayrıca, iade sürecinin uzun ve belirsiz olması nedeniyle davanın Kanada’da sonuçlandırılmasının daha hızlı ve etkili olduğunu savundu. Öte yandan, kurbanlardan biri olan 19 yaşındaki Ashtyn Prosser-Blake’in ailesi, yaşanan acının hiçbir yargı süreciyle hafiflemeyeceğini ifade etti.

Kenneth Law’ın ceza duruşması 23 Eylül’de başlayacak ve birkaç gün sürecek. Mahkemede mağdur ailelerin ifadelerinin de dinleneceği bildirildi. Kanada yasalarına göre Law, intihara yardım suçundan 14 yıla kadar hapis cezası alabilir.

