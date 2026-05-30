Altın fiyatlarında son dönemde sert dalgalanmalar yaşanıyor. Orta Doğu'dan gelen haber akışı altının yönünü belirlerken, yatırımcılar ise fiyatları yakından takip ediyor. Son dönemde satış baskısı yaşayan altınla ilgili, Reuters'tan dikkat çeken bir analiz geldi. Reuters analisti Robert Fullem'in değerlendirmelerde bulunduğu analizde, altının yönünü belirleyecek olan kritik seviyeler paylaşıldı. Peki altın düşecek mi yoksa yükselecek mi? İşte detaylar...

Fullem, altının teknik görünümüne ilişkin değerlendirmesinde fiyatların kritik bir destek bölgesinde bulunduğunu belirterek önümüzdeki günlerde yaşanacak hareketlerin piyasanın yönü açısından belirleyici olabileceğini ifade etti.

ZAYIFLAYAN TREND... Fullem'in analizine göre altın, son haftalarda yükseliş ivmesini kaybettikten sonra ani yükselişlerle gündeme geliyor. Bu görünüm teknik analizde zayıflayan bir trendin işareti olarak değerlendirilirken, yatırımcıların yakından takip ettiği bazı kritik seviyeler öne çıkıyor.



200 GÜNLÜK ORTALAMA DETAYI Reuters analizine göre altın fiyatları, 200 günlük hareketli ortalama olan 4.394 dolar seviyesine kadar geriledi. Söz konusu teknik seviyenin önemi, Ekim ayında görülen 4.381,21 dolarlık zirveye ve yaklaşık 4.417 dolar

seviyesindeki alt Bollinger bandına yakınlığı nedeniyle daha da artıyor. Analist, geçmiş zirvelerin ve

Bollinger bantlarının piyasalarda destek ve direnç bölgelerinin belirlenmesinde yaygın olarak

kullanıldığını belirtiyor.

ALTINDA TAKİP EDİLECEK ARALIK Analizde bu bölgenin güçlü bir destek hattı oluşturduğu vurgulanırken, yatırımcıların özellikle 4.381 - 4.417 dolar aralığını yakından takip etmesi gerektiği ifade edildi.



DESTEK SEVİYESİ KILIRSA DİBİ GÖRECEK Robert Fullem, altının söz konusu destek bölgesinin altına kalıcı şekilde sarkması halinde satış baskısının hızlanabileceğini belirtti. Reuters analizinde, 4.381 doların altında oluşabilecek güçlü bir kırılmanın fiyatları mart ayında görülen 4.097,99 dolar seviyesine kadar taşıyabileceği değerlendirmesine yer verildi.

ALTINDA DÜŞÜŞ TRENDİ SONA ERMEDİ Teknik görünümde düşüş trendinin halen sona ermediğine dikkat çekilirken, son aylarda oluşan daha düşük zirvelerin piyasadaki zayıf görünümü desteklediği kaydedildi.

YÜKSELİŞ İÇİN KRİTİK SEVİYE Reuters analizinde yalnızca aşağı yönlü risklere değil, olası toparlanma senaryosuna da yer verildi. Buna göre altının yeniden güç kazanabilmesi için ilk etapta bu ay görülen 4.773,14 dolar seviyesinin üzerine çıkması gerekiyor.



Fullem, 4.773 dolar direncinin aşılması halinde düşüş beklentilerinin önemli ölçüde zayıflayacağını ve piyasada yeni bir yükseliş hareketinin zemininin oluşabileceğini ifade etti.



ALTINDA KRİTİK SEVİYELER Reuters analizine göre yatırımcıların takip etmesi gereken kritik teknik seviyeler şöyle: Destek bölgesi: 4.417 – 4.394 – 4.381 dolar

4.417 – 4.394 – 4.381 dolar Ana düşüş hedefi: 4.097,99 dolar

4.097,99 dolar Kritik direnç: 4.773,14 dolar Analizde, altının şu anda boğalar ile ayılar arasında yoğun mücadelenin yaşandığı bir bölgede bulunduğu belirtilirken, destek ya da direnç yönünde yaşanacak kırılmanın piyasanın yeni rotasını belirleyebileceği vurgulandı.

