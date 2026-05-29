Yirmi yaşındaki Kane Parsons’ın internette ortaya çıkan şehir efsanesinden beyazperdeye taşıdığı “Backrooms” filmi, sonu gelmeyen bir labirentte geçen sıra dışı bir korku tecrübesi vadediyor…

MURAT ÖZTEKİN - “Backrooms” (arka odalar) mefhumu ilk defa 2019’da forum sitesi 4chan’de paylaşılan ürkütücü fotoğrafla ortaya çıktı. Sarı duvarları olan, floresan ışıkla aydınlatılan ve sonsuz gibi görünen boş ofis koridorlarını gösteren bu görsel, zamanla internette şehir efsanesine dönüştü. Burası “gerçekliğin dışına çıkılan yer” olarak adlandırılmaya başladı. Sonra bu hayalî alana dair hikâyeler yazıldı, görseller üretildi. Kane Parsons ise backrooms kavramından ilham alarak 2022’de kısa bir korku filmi meydana getirdi. Doksanların analog tarzındaki eser, “internet üzerindeki en korkunç video” denilerek YouTube’da milyonlarca kişi tarafından seyredildi. Animasyon olarak hazırlanan bu video zamanla seriye dönüştü. Ve derken Hollywood bu internet mitini keşfetti.

KARANLIK YOLCULUK

Bayram haftasında vizyonda tek başına yer alan “Backrooms” adlı korku filminin arka planında işte böyle bir hikâye var. Yönetmenliğini yukarıda söz ettiğimiz 20 yaşındaki Parsons’ın üstlendiği bu sıra dışı yapımda bir mobilya mağazasının bodrumunda keşfedilen esrarengiz kapının açılmasıyla başlayan karanlık yolculuk işleniyor. YouTube videolarına dayanan eserin oyuncu kadrosunda ise Chiwetel Ejiofor, Renate Reinsve ve Finn Bennett gibi isimler yer alıyor.

SONU OLMAYAN ODALAR

Filmin merkezinde Clark adlı başarısız bir mimar var. Artık bir mobilya mağazası işleterek geçimini temin eden adam, burada sonsuz gibi görünen bir mekân keşfediyor. Clark, bu durumu terapisti Mary Kline’a anlatıyor. Mary, hastası gizemli şekilde ortadan kaybolunca, “backrooms” denen sonsuz koridor labirentine girerek onu kurtarmaya çalışıyor. Sarı tonların hâkim olduğu bu boş odalar ve koridorlar, mantık kurallarının işlemediği ve yön duygusunun hızla kaybolduğu bir labirent gibidir. Zaman ilerledikçe ortamın yalnızca fi ziki değil, psikolojik olarak da tehdit oluşturduğu anlaşılıyor. Kaçış yolu arayan karakterler, hem bu garip yapının sırlarını çözmeye hem de içeride var olduğu hissedilen tehlikeden kurtulmaya çalışıyorlar. Sinema dünyasının pek aşina olmadığı genç bir yönetmenin elinden çıkan bu eser, sıra dışı bir korku tecrübesi vadediyor. Filmi farklı kılan taraf ise korkuyu klasik canavarlar yerine mekânın kendisi üzerinden üretmesi… Eserin özünde ise dijital dünyanın doğurduğu yalnızlık hisleri var. “Backrooms” son yıllarda dönüşüm geçiren korku sinemasının dikkat çeken denemelerinden biri oluyor ve çağın ruhunu yansıtıyor.

EN ÇOK İZLENEN FİLMLER

● “Sihirli Annem: Periler Okulu” 43 bin 715

● “Siccin 9” 36 bin 552

● “Star Wars: The Mandalorian

and Grogu” 32 bin 166

● “Süper 1 Takım” 14 bin 68

*22-24 Mayıs Box Office Türkiye dataları.

Haberle İlgili Daha Fazlası