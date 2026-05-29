La Liga’ya veda eden Mallorca, çok sayıda talibi olan Vedat Muriç’e 18 milyon avro bedel biçti. Aziz Yıldırım, geri dönmeye hazır olan golcü için pazarlıkta…

EMİN ULUÇ - Fenerbahçe’de başkan adayı Aziz Yıldırım’ın transferine yeşil ışık yaktığı Vedat Muriç eve dönmeye hazırlanıyor.

MALLORCA YÜKSEK UÇTU

Başta La Liga takımları dâhil olmak üzere çok sayıda talibi olan Kosovalı golcü için Mallorca’nın belirlediği bonservis bedeli ise 18 milyon avro. 30 yaşındaki Muriç’in piyasa değeri 4,5 milyon avro olmasına rağmen, İspanyol ekibi, 2022’de Lazio’dan 8 milyon avroya aldığı yıldız golcüden elde edeceği gelirle yeni bir takım kurma hedefinde. Muriç, Ali Koç’la geldiği Fenerbahçe’ye Aziz Yıldırım’la dönmeye hazır olsa da mevcut şartlar transferin oldukça zorlu olacağını gösteriyor.

Benim evim Fenerbahçe! Vedat Muriç, Galatasaray'ı bir kere daha reddetti

MURİÇ DE BASTIRIYOR

La Liga’dan ancak Fenerbahçe için vazgeçeceğini belirten Muriç’in “Türkiye’de benim evim Fenerbahçe” diyerek Galatasaray’ın transfer teklifini yine reddettiği belirtildi. Bugün İspanyol yöneticilerle bir araya gelecek Kosovalı yıldız, transferinde kolaylık sağlanmasını isteyecek. Mallorca’nın fiyatı makul bir seviyeye çekmesi hâlinde Yıldırım cephesi girişimleri hızlandıracak. Bu arada Kosovalı yıldıza Hakan Safi’de sıcak bakıyor. Başkanlık seçiminin sonucu ne olursa olsun Mallorca istediği fiyatı aşağıya çekip ‘tamam’ derse Muriç yeniden sarı lacivertli formayı giyecek.

ZİRVEYİ GÖRDÜ

Fenerbahçe forması giydiği 2019-20’de 17 gol, 6 asistle göz dolduran ve ardından, 21 milyon avroya Lazio’ya transfer olan Vedat Muriç, bu sezon Mallorca’da 23 gol, 1 asistle kariyer rekorunu kırdı.

İTALYANLAR PEŞİNDE: THİAGO’DA DEV RAKİPLER

Fenerbahçe’nin golcü adaylarına Brezilyalı Igor Thiago da eklendi. Bu sezon 25 gol kaydettiği Bredtford’la 2031’e kadar sözleşmesi olan 24 yaşındaki sambacıyla, Aziz Yıldırım ekibinin temas kurduğu öğrenildi. Piyasa değeri 50 milyon olan Thiago, Juventus ve Milan’ın da transfer listesinde.

SAFİ’NİN GÖZDESİ: GREENWOOD HAMLESİ

Başkan adayı Hakan Safi’nin transfer listesindeki ilk ismin Mason Greenwood olduğu öne sürüldü. İngiliz oyuncunun Marsilya ile 2029’a kadar sözleşmesi var. Bu sezon 45 maçta 26 gol, 11 asistlik performans sergileyen sağ kanat oyuncusu için Marsilya’nın 50 milyon avro bonservis beklentisi var.

MUHTEŞEM BULUŞMA: EFSANE ÜÇLÜ GÖREVE

n Fenerbahçe’nin bir dönemine futbolcu olarak damga vuran Oğuz, Aykut, Rıdvan bir kez daha sarı lacivertli çatı altında buluşmaya hazırlanıyor. Aziz Yıldırım’ın başkan seçilmesi halinde, Aykut Kocaman’ın teknik direktör, Rıdvan Dilmen’in CEO olması, Oğuz Çetin’in de futbol yapılanmasının başına geçmesi bekleniyor.

