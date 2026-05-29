Milyarder iş insanı Jeff Bezos'un sahibi olduğu Blue Origin şirketine ait "New Glenn" roketi, gece testi sırasında patladı. Kazada şans eseri can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, Elon Musk'tan rakibi Bezos'a jet hızıyla geçmiş olsun mesajı geldi.

Milyarder iş insanı Jeff Bezos’un liderliğindeki havacılık ve uzay şirketi Blue Origin, büyük bir kaza ile sarsıldı.

"New Glenn" roketinin motor testi sırasında korku dolu anlar yaşandı. ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndaki bir rampada gece gerçekleştirilen test esnasında henüz kesin olarak bilinmeyen bir nedenle şiddetli bir patlama meydana geldi.

"BİZİM İÇİN ZOR BİR GÜN"

Patlama herhangi bir can kaybı veya yaralanmaya yol açmazken, çevredeki yerleşim bölgelerinde kısa süreli panik yaşandı.

Şirketin kurucusu Jeff Bezos, yaşanan kaza ile ilgili yaptığı açıklamada tüm personelin güvende olduğunu belirterek, "Patlamanın kesin nedenini bilmek için çok erken ancak şimdiden üzerinde çalışıyoruz. Bizim için zor bir gün. Ne gerekiyorsa yapıp uçuşlara geri döneceğiz. Buna değer" ifadelerini kullandı.

Blue Origin’in rakibi SpaceX’in CEO'su Elon Musk da bir geçmiş olsun mesajı yayınlayarak, "Yaşanan kazadan ötürü üzgünüm. Umarım en kısa sürede telafi edersiniz" dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası