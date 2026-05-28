Emlak vergisi ilk taksit ödemesi için son gün 1 Haziran. Kurban Bayramı tatili nedeniyle belediye vezneleri kapalı olduğundan internet üzerinden ödeme yapılması öneriliyor. Emlak vergisinde belirtilen muafiyet koşullarını sağlamayan taşınmaz sahiplerinin ödeme yapmaması durumunda gecikme faizi uygulanacak.

TRT Haber'e göre, bina, arsa ve iş yeri gibi gayrimenkulleri bulunanların bu vergiyi ödemesi gerekiyor. Ödemelerini zamanında yapmayanlar için yüzde 3,5 gecikme faizi uygulanacak.

Emlak vergisi peşin veya taksitle ödenebiliyor.

Brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konut sahibi emekliler ile emekli dul ve yetim aylığı alan şehit yakınları emlak vergisi ödemiyor. Engelliler, gaziler ve hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler de bu vergiden muaf tutuluyor. Vazife malullüğü aylığı alanlar ve sadece bir konutu olan şehitlerin eş ve çocukları da ödeme yapmıyor.

Emlak vergisi, belediyenin her yıl belirlediği metrekare değerine göre hesaplanıyor. Bu değer, evin ya da arsanın büyüklüğüyle çarpılarak rayiç bedel bulunuyor. Vergi tutarı taşınmazın türüne göre de değişiklik gösterebiliyor.

EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİR?

Emlak vergisi ödemeleri, birçok farklı yöntemle gerçekleştirilebiliyor. Emlak vergisi ödemesi yapmak isteyen vatandaşlar, gayrimenkulün bağlı bulunduğu belediyelerden, belediyelerin internet sitelerinden ya da e-Devlet'ten ödeme işlemlerini tamamlayabilir.

EMLAK VERGİSİ KİMLER ÖDER?

Emlak vergisi, Türkiye’de bina, arsa ve iş yeri gibi taşınmaz mülk sahipleri tarafından ödenmek zorundadır. Vergi mükellefleri, her yıl iki taksit halinde bu vergiyi ödemekle yükümlüdür. Konut sahipleri, İş yeri sahipleri, Arsa sahipleri

ve Bina sahipleri vergiye tabidir. Ancak, belirli şartları sağlayan kişiler emlak vergisinden muaf tutuluyor.

