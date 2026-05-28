Kurban Bayramı tatilinde İstanbul genelinde trafik yoğunluğu dip seviyelere inerken, dönüş hareketliliğinin yaşandığı Arnavutköy’de kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Özellikle kurban kesimi için kırsal bölgelere giden vatandaşların dönüşüyle trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, megakentteki insan yoğunluğunun ise turistik bölgelerde yaşandığı görüldü.

Kurban Bayramı tatili nedeniyle İstanbul’da alışılmış trafik manzaraları yerini boş yollara bıraktı. Bayram süresince milyonlarca kişinin şehir dışına çıkmasıyla birlikte megakentte trafik yoğunluğu tarihi seviyelere kadar geriledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin trafik verilerine göre yoğunluk bazı saatlerde yüzde 4-5 bandına kadar düştü.

İstanbulda bayram sakinliği! Yollar boş kaldı, trafiğin olduğu tek ilçe şaşırttı

TRAFİK OLAN TEK İLÇE ARNAVUTKÖY

D-100 Karayolu, TEM Otoyolu ve ana bağlantı yollarında ulaşım büyük ölçüde sorunsuz sağlanırken, bayramın ikinci günü akşam saatlerinde Arnavutköy’de dikkat çeken yoğunluk yaşandı.

Kurban kesimi için Arnavutköy, Çatalca ve çevredeki kırsal alanlara giden vatandaşların dönüşe geçmesiyle birlikte Eski Edirne Asfaltı Caddesi’nde uzun araç kuyrukları oluştu. İstanbul yönünde trafik yoğunluğu kilometreler boyunca devam ederken, karşı istikamette ise yolların büyük ölçüde boş olduğu görüldü.

SÜRÜCÜLER İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ

Özellikle akşam saatlerinde artan araç sayısı nedeniyle bazı noktalarda trafik yavaş ilerledi. Oluşan yoğunluk havadan da görüntülenirken, sürücülerin ilerlemekte güçlük çektiği anlar dikkat çekti.

TURİSTİK ALANLARDA YOĞUNLUK

Öte yandan bayram tatilinde havanın güzel olmasını da fırsat bilen vatandaşlar, megakentin gözde noktalarından Eminönü, Sultanahmet ve Sarayburnu'nda yoğunluk oluşturdu.

Boğaz turuna katılmak isteyenler dolayısıyla Eminönü'ndeki vapur ve tur teknelerinin bulunduğu iskelelerde uzun kuyruklar oldu. Vatandaşlar, sahil kesiminde yürüyüş yaptı, tarihi mekanları ziyaret etti ve bol bol fotoğraf çektirdi.

Bazı vatandaşlar ise Sarayburnu sahilinde deniz manzarası eşliğinde vakit geçirmeyi tercih etti.

Sultanahmet Camisi ve çevresinde de yerli ve yabancı turistler gezdi, fotoğraf çektirdi. Sıcak hava nedeniyle bazı vatandaşların gölgelik alanlarda dinlendikleri görüldü.

