Axios'un ulaştığı arabuluculuk çabalarına dahil olan iki ABD'li yetkiliye göre , ABD ve İranlı müzakereciler, ateşkesi uzatmak ve İran'ın nükleer programı hakkında müzakereleri başlatmak için 60 günlük bir mutabakat zaptı üzerinde mutabakata vardı.

İran ve ABD arasında 60 günlük ateşkes kararı! Trump'ın imzası bekleniyor

TRUMP KARARI BEKLEMEYE ALDI

Arabuluculuk sürecine dahil olan iki ABD’li yetkili, anlaşma şartlarında büyük ölçüde uzlaşı sağlandığını ancak son kararın Trump’a kaldığını söyledi:

"Anlaşma şartlarının Salı günü itibarıyla büyük ölçüde sağlandığını ve her iki tarafın da üst düzey liderlerin onayını alması gerektiğini söyleyebilirim. İranlı müzakereciler gerekli onayları alarak imzalamaya hazır olduklarını bildirdiler ancak nihai anlaşmanın ayrıntılarını alan Başkan Trump hemen onay vermedi. Başkan, arabuluculara bu konuyu düşünmek için birkaç gün zamana ihtiyacı olduğunu iletti."

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAKİ MAYINLAR TEMİZLENECEK

Müzakerelerin sızan detaylarına göre, 60 günlük mutabakat metninde Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerin kısıtlanmayacağı maddesi yer alıyor.

Müzakerelerin detaylarına ilişkin ABD basınına açıklamalarda bulunan yetkili, Hürmüz Boğazı maddesiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bu madde, boğazdan geçişlerde hiçbir şekilde ücret talep edilmeyeceği ve herhangi bir taciz olayının yaşanmayacağı anlamına geliyor. İran ise 30 gün içinde boğazdaki tüm deniz mayınlarını kaldırmak zorunda kalacak."

Buna paralel olarak ticari deniz taşımacılığının yeniden başlamasıyla birlikte, ABD'nin bölgedeki deniz ablukası da kademeli olarak kaldırılacak.

URANYUM FAALİYETLERİ MASAYA YATIRILIYOR

Yetkililer, mutabakat metninde İran'ın nükleer silah peşinde koşmayacağına dair net bir taahhüdün yer alacağını aktardı. 60 günlük süre içinde taraflar arasında müzakere edilecek ilk öncelikli konular ise İran'ın elindeki yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumun nasıl bertaraf edileceği ve uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin geleceği olacak.

ABD ise bu nükleer müzakerelerin bir parçası olarak, Tahran yönetimine yönelik ekonomik yaptırımların hafifletilmesi ve dondurulmuş İran fonlarının serbest bırakılması konularını masaya getirmeyi taahhüt edecek.

Mutabakat zaptı kapsamında ayrıca İran'ın uluslararası alandan mal ve insani yardım almaya başlamasını kolaylaştıracak özel bir mekanizmanın kurulması da tartışılacak.

