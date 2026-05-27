İran Devlet Televizyonu "Savaşı sona erdirmek amacıyla ABD ile hazırlanacak mutabakat zaptına ilişkin ilk gayriresmi çerçeve taslağına göre; İran, bir ay içinde Hürmüz Boğazı’ndaki ticari deniz taşımacılığını savaş öncesi seviyelere geri döndürecek. Buna karşılık ABD ise İran çevresindeki askeri güçlerini geri çekecek ve deniz ablukasını kaldıracak." dedi.

İran devlet televizyonu, ABD ile yürütülen gizli müzakerelerde hazırlanan mutabakat metni taslağının yeni detaylarını dünya kamuoyuyla paylaştı.

Sızdırılan taslak metne göre, ABD askeri güçlerinin İran çevresinden tamamen çekilmesi ve ülkeye yönelik ablukanın kaldırılması planlanıyor. Tahran yönetimi ise bu hamleye karşılık, küresel enerji koridorunun kalbi sayılan Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemi trafiğini bir ay içinde savaş öncesi seviyeye döndürmeyi taahhüt etti.

ABD ÇEKİLECEK, HÜRMÜZ TİCARETE AÇILACAK

İran televizyonunun aktardığı bilgilere göre, taraflar arasında aylardır yürütülen dolaylı diplomasi trafiği somut bir taslak metne dönüştü. Anlaşma taslağının omurgasını oluşturan takas maddeleri şu şekilde netleşti:

Bölgedeki gerilimi düşürmek adına ABD askeri güçleri İran çevresinden tamamen çekilecek ve Tahran üzerindeki abluka sonlandırılacak. Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte Washington yönetimi, İran sınırlarındaki askeri varlığını geriye çekecek ve uyguladığı ablukayı tamamen kaldıracak.

Tahran yönetimi, ablukanın kalkmasına karşılık olarak, bir ay gibi kısa bir süre içinde Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemi ve petrol tankeri sayısını savaş patlak vermeden önceki seviyeye geri getirmeyi taahhüt ediyor.

"SAVAŞ GEMİLERİ KAPSAM DIŞI KALACAK"

Taslak metinde en önenmli noktalardan biri askeri gemilerin durumu oldu. Anlaşma sağlansa bile savaş gemileri bu mutabakatın dışında tutulacak ve lojistik düzenlemeler askeri gemileri kapsamayacak.

60 GÜN DETAYI

İran'ın iddiasına göre tarafların 60 gün içinde nihai anlaşmaya varması halinde mutabakat taslağı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla resmiyet kazanacak.

Pakistan’ın başkenti İslamabad’ın arabuluculuğunda yürütülen görüşmelerde ise metnin genel çerçevesinin henüz tamamlanmadığı ifade edilmişti.

İRAN’DAN "DOĞRULAMA MEKANİZMASI" ŞARTI

Tahran yönetimi, anlaşma maddelerinin uygulanmasını denetleyecek net bir mekanizma kurulmadan herhangi bir adım atılmayacağını açıkladı.

İran tarafı, özellikle ABD’nin yükümlülüklerini yerine getirip getirmeyeceği konusunda güvence istedi.

