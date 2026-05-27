İzmir’in Selçuk ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Efes Antik Kenti, Kurban Bayramında da ziyaret etmek isteyen binlerce kişinin gündeminde. ''Efes Antik Kenti bayramda açık mı, Müzekart geçerli mi?'' birçok kişi tarafından merak edilirken antik kentin ziyaret saatleri ve günleri Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

Tarihi atmosferi, görkemli yapıları ve binlerce yıllık geçmişiyle dünyanın en önemli antik şehirleri arasında gösterilen Efes Antik Kenti bayramda da ziyaretçilerin gözdesi olmaya devam ediyor. Yurt içi ve yurt dışından milyonlarca ziyaretçiye ev sahipğliği yapan Efes Antik Kenti'nin ziyaret saatleri ve günleri gündemde yerini almış durumda. Peki, Efes Antik Kenti bayramda açık mı, Müzekart geçerli mi?

EFES ANTİK KENTİ BAYRAMDA AÇIK MI?

Efes Antik Kenti Kurban Bayramı boyunca ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından paylaşılan bilgilere göre Efes Örenyeri haftanın her günü ziyaret edilebiliyor. Bayram döneminde de ziyaretlerde herhangi bir kapanış uygulanmayacak.

Efes Antik Kenti’nde yaz sezonuyla birlikte uzatılan ziyaret saatleri uygulanıyor. Özellikle akşam saatlerinde yoğun ilgi gören ören yerinde gece müzeciliği uygulaması da devam edecek.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre:

Açılış saati: 08.00

Kapanış saati: 20.00

Gişe kapanış saati: 19.00

Alt gişe 08.00-19.00 saatleri arasında hizmet verirken, üst gişe ise 08.00-18.00 saatleri arasında açık olacak.

Ayrıca Celsus Kütüphanesi’nden başlayıp mermer cadde boyunca devam eden bazı bölümlerde restorasyon çalışmaları sürdüğü için belirli alanlar geçici olarak ziyarete kapalı tutuluyor.

EFES ANTİK KENTİ MÜZEKART GEÇERLİ Mİ?

Efes Antik Kenti’nde Müzekart geçerliliği bulunuyor. Müzekart sahibi ziyaretçiler ana ören yerine kartlarıyla giriş yapabiliyor.

Yaz döneminde uygulanan gece müzeciliği kapsamında ise Müzekart kullanıcılarından ek ücret talep ediliyor. Açıklanan bilgilere göre gece ziyaretlerinden yararlanmak isteyen Müzekart sahipleri, mevcut geçiş haklarına ek olarak 200 TL ödeme yaparak gece gezilerine katılabiliyor.

Efes bölgesinde bulunan Efes Deneyim Müzesi’nin ziyaret saatleri de ören yeri ile aynı şekilde uygulanıyor.

EFES ANTİK KENTİ ZİYARET SAATLERİ VE GÜNLERİ

2026 yılı için açıklanan ziyaret saatleri:

BÖLÜM ZİYARET SAATİ GİŞE KAPANIŞI

Efes Örenyeri Alt Kapı 08.30 - 20.00 19.00

Efes Örenyeri Üst Kapı 08.30 - 20.00 18.00

Yamaçevler 09.00 - 20.00 18.00

Efes Müzesi 08.30 - 20.00 19.30

St. Jean Anıtı 09.00 - 19.00 18.30

GECE MÜZECİLİĞİ SAATLERİ

1 Haziran - 1 Ekim 2026 tarihleri arasında belirli günlerde gece müzeciliği uygulaması yapılacak.

Gece ziyaretleri şu günlerde uygulanacak:

Çarşamba

Perşembe

Cuma

Cumartesi

Bu günlerde Efes Örenyeri Alt Kapı’dan 19.00-23.00 saatleri arasında giriş yapılabilecek.

Gece müzeciliği gişeleri ise 18.45-22.00 saatleri arasında açık olacak.

Pazar, Pazartesi ve Salı günlerinde ise farklı etkinlik programları nedeniyle gece uygulamasında değişiklik yapılabileceği belirtildi.

