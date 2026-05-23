Kurban Bayramı tatilini İstanbul’daki tarihi mekanları gezerek değerlendirmek isteyen vatandaşlar, Milli Saraylar’a bağlı sarayların bayram çalışma düzenini araştırmaya başladı. Topkapı Sarayı, Dolmabahçe Sarayı, Yıldız Sarayı ve Beylerbeyi Sarayı’nın Kurban Bayramı boyunca açık olup olmayacağı, ziyaret saatleri ve bilet ücretleri belli oldu.

''Topkapı Sarayı bayramda açık mı? Dolmabahçe, Yıldız, Beylerbeyi Sarayı Kurban Bayramı ziyaret saatleri ne zaman, giriş ücretli mi?'' soruları bayram öncesi gündeme getirildi. Bayram tatilinde İstanbul’un en çok ziyaret edilen tarihi yapıları arasında yer alan saraylarda yoğunluk yaşanması beklenirken ziyaret saatleri ve ücretleri de duyuruldu.

Topkapı Sarayı bayramda açık mı? 2026 Dolmabahçe, Yıldız, Beylerbeyi Sarayı Kurban Bayramı ziyaret gün ve saatleri

TOPKAPI SARAYI BAYRAMDA AÇIK MI? GİRİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

Topkapı Sarayı, Kurban Bayramı’nın 1, 2, 3 ve 4. günlerinde açık olacak. Normal dönemde salı günleri kapalı olan sarayda gişeler sabah 09.00’da açılıyor, 17.00’de kapanıyor.

Topkapı Sarayı Kombine Bilet (Topkapı Sarayı + Aya İrini + Harem)

Yerli Ziyaretçi Bilet Fiyatı:

500 TL

Yabancı Ziyaretçi Bilet Fiyatı:

2750 TL

İndirimli Bilet Fiyatı:

250 TL

Harem

Yerli Ziyaretçi Bilet Fiyatı:

400 TL

Yabancı Ziyaretçi Bilet Fiyatı:

1050 TL

İndirimli Bilet Fiyatı:

150 TL

Aya İrini

Yerli Ziyaretçi Bilet Fiyatı:

350 TL

Yabancı Ziyaretçi Bilet Fiyatı:

1050 TL

İndirimli Bilet Fiyatı:

150 TL

Okul Öğrenci Grupları

İndirimli Bilet Fiyatı:

75 TL

Müzekart Topkapı Sarayı’nın Harem ve Aya İrini bölümlerinde geçerli değil.

DOLMABAHÇE SARAYI BAYRAMDA AÇIK MI?

Dolmabahçe Sarayı, Kurban Bayramı’nın ilk gününde kapalı olacak. Bayramın 2, 3 ve 4. günlerinde ise ziyaretçiler sarayı gezebilecek.

Dolmabahçe Sarayı haftalık düzende pazartesi günleri kapalı. Sarayda ziyaret saatleri 09.00 ile 17.00 arasında uygulanıyor.

YILDIZ SARAYI BAYRAMDA AÇIK MI?

Restorasyon sürecinin ardından yeniden ziyarete açılan Yıldız Sarayı da bayram döneminde ziyaret edilebilecek. Yıldız Sarayı Kurban Bayramı’nın 1. gününde kapalı olacak ancak bayramın 2, 3 ve 4. günlerinde açık hizmet verecek.

Sarayın haftalık kapalı günü çarşamba, gişe işlemleri ise 09.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor.

BEYLERBEYİ SARAYI BAYRAMDA AÇIK MI?

Boğaz kıyısındaki tarihi yapılardan biri olan Beylerbeyi Sarayı da Kurban Bayramı’nın ilk günü ziyaretçi kabul etmeyecek. Saray bayramın 2. gününden itibaren yeniden açılacak ve bayram boyunca ziyaret edilebilecek.

Beylerbeyi Sarayı normal dönemde pazartesi günleri kapalı oluyor. Gişeler sabah 09.00’da açılırken, bilet satışları 17.00’de sona eriyor.

DOLMABAHÇE, YILDIZ, BEYLERBEYİ SARAYI GİRİŞ ÜCRETİ

Dolmabahçe Sarayı’nda Selamlık, Harem ve Resim Müzesi bölümlerini kapsayan yerli ziyaretçi bileti 250 TL, Yıldız Sarayı giriş ücreti yerli ziyaretçiler için 175 TL, Beylerbeyi Sarayı giriş bileti ise 200 TL olarak belirlendi.

Beylerbeyi Sarayı’nın bahçe giriş bileti ayrıca 100 TL olarak uygulanıyor. Öğrenci ziyaretçiler için indirimli bilet seçenekleri de bulunuyor.

Topkapı Sarayı Harem bölümü ile Dolmabahçe Sarayı Selamlık kısmında Müzekart geçmiyor.

BİLET FİYATLARI:

Dolmabahçe Sarayı

Selamlık, Harem ve Resim Müzesi Birlikte

Yerli Ziyaretçi Bilet Fiyatı:

250 TL

Yabancı Ziyaretçi Bilet Fiyatı:

2000 TL

İndirimli Bilet Fiyatı:

150 TL

Okul Öğrenci Grupları (Mavi Salon Bölgesi Öğrenci Güzergahı)

İndirimli Bilet Fiyatı:

80 TL

[Kombine Bilet I] Milli Saraylar Full Pass; Dolmabahçe Sarayı + Anadolu ve Avrupa Yakası Saray, Köşk ve Kasırları (Topkapı Sarayı ve Küçüksu Kasrı Mesire Alanı Hariç)

Yerli Ziyaretçi Bilet Fiyatı:

750 TL

Yabancı Ziyaretçi Bilet Fiyatı:

3500 TL

İndirimli Bilet Fiyatı:

300 TL

[Kombine Bilet II] Dolmabahçe Sarayı + Yıldız Sarayları+ Avrupa Yakası Saray, Köşk ve Kasırları (Topkapı Sarayı ve Küçüksu Kasrı Mesire Alanı Hariç)

Yerli Ziyaretçi Bilet Fiyatı:

500 TL

Yabancı Ziyaretçi Bilet Fiyatı:

2750 TL

İndirimli Bilet Fiyatı:

200 TL

[Kombine Bilet III] Dolmabahçe Sarayı + Anadolu Yakası Saray, Köşk ve Kasırlar (Küçüksu Kasrı Mesire Alanı Hariç)

Yerli Ziyaretçi Bilet Fiyatı:

500 TL

Yabancı Ziyaretçi Bilet Fiyatı:

2750 TL

İndirimli Bilet Fiyatı:

200 TL

Yıldız Sarayı

Yerli Ziyaretçi Bilet Fiyatı:

175 TL

Yabancı Ziyaretçi Bilet Fiyatı:

900 TL

İndirimli Bilet Fiyatı:

60 TL

Beylerbeyi Sarayı

Yerli Ziyaretçi Bilet Fiyatı:

200 TL

Yabancı Ziyaretçi Bilet Fiyatı:

800 TL

İndirimli Bilet Fiyatı:

100 TL

Bahçe Bilet Fiyatı

100 TL

