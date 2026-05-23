Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme daha yaşandı. Kırmızı bültenle aranan ve ABD’de gözaltına alınan Umut Altaş’ın karakolda yaptığı telefon görüşmesinin ses kaydı ortaya çıktı. Altaş'ın, “Elimde dosyayı kapatacak her şey var" sözleri dikkat çekti.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklanırken, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verilmişti. ABD'de bulunan firari şüpheli Umut Altaş hakkında da Interpol nezdinde kırmızı bülten çıkarılmıştı. Altaş, sabah saatlerinde ilk kez bir basın kuruluşuna açıklama yapmış ve bu olayın artık çözülmesini istediğini belirtmişti.

UMUT ALTAŞ'IN SES KAYDI ORTAYA ÇIKTI

ABD güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan Altaş'ın karakolda yaptığı telefon görüşmesinin ses kaydı ortaya çıktı.

Umut Altaş

"HER ŞEYİN KANITI BENİM ELİMDE"

Söz konusu kayıtta Altaş, "Bildiğim her şeyi savcıya anlatacağım. Türkiye Cumhuriyeti'nin bana ulaşması gerekiyor. Ben Umut, elimde dosyayı kapatacak her şey var. Türkiye Cumhuriyeti'nden gerekli mercilerin bana ulaşmasını istiyorum. Şu anda Amerika'da bir karakoldayım. Beni Türkiye'ye geri gönderecekler. Her şeyin kanıtı benim elimde. Katili ellerinize bırakacağım" dedi.

İADE SÜRECİ BAŞLADI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Gülistan Doku dosyasında adaletin tecellisi için yürüttükleri kararlı mücadelenin uluslararası ölçekte önemli bir aşamaya ulaştığını belirtti. Bakan Çiftçi, 21 Nisan 2026'da hakkında kırmızı bülten çıkarılan firari şüpheli Altaş'ın Interpol başta olmak üzere dost ve müttefik ülkelerin güvenlik birimleriyle yürüttükleri çok katmanlı ve titiz işbirliği neticesinde Amerika Birleşik Devletleri'nde gözaltına alındığını belirterek, "Şüphelinin ülkemize iade süreci derhal başlatılmış, adalet önünde hesap vermesi için gerekli tüm diplomatik ve hukuki mekanizmalar devreye sokulmuştur." ifadesini kullandı.

