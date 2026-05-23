Trendyol 1. Lig’de sezonun en kritik karşılaşması için heyecan doruğa ulaştı. Süper Lig’e yükselecek üçüncü ve son takımın belli olacağı play-off finalinde Esenler Erokspor ile Arca Çorum FK karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi ise ''Esenler Erokspor-Çorum FK maçı canlı yayın hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?'' soruları gündemde.

Trendyol 1. Lig’de sezonu ilk iki sırada tamamlayan Erzurumspor FK ile Amed Sportif Faaliyetler doğrudan Süper Lig bileti almıştı. Son kontenjan ise play-off finalinin ardından sahibini bulacak. Normal sezonu üçüncü basamakta tamamlayan Esenler Erokspor, doğrudan finale yükselme avantajı elde etti. Arca Çorum FK ise play-off etabında iki önemli engeli aşarak finale kadar geldi. İlk turda Ankara Keçiörengücü’nü saf dışı bırakan Çorum ekibi, ardından Bodrum FK’yi eleyerek adını finale yazdırdı. Peki, Esenler Erokspor-Çorum FK maçı canlı yayın hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Trendyol 1. Lig play-off finalinde Süper Lig bileti için geri sayım sürüyor. Esenler Erokspor ile Arca Çorum FK arasında oynanacak kritik mücadele futbolseverler tarafından büyük heyecanla bekleniyor. Esenler Erokspor-Çorum FK maçı TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Esenler Erokspor ile Arca Çorum FK arasında oynanacak Trendyol 1. Lig play-off final karşılaşması 24 Mayıs 2026 Pazar günü oynanacak. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı’nda yapılacak mücadele saat 19.00’da başlayacak.

Tek maç üzerinden oynanacak finalde eşitliğin bozulmaması halinde uzatma dakikalarına geçilecek. Gerekmesi durumunda Süper Lig’e yükselen son takım seri penaltı atışlarıyla belli olacak.

Final karşılaşmasını hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Yardımcı hakem görevlerinde Süleyman Özay ile Candaş Elbil yer alacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi Oğuzhan Aksu olurken, yedek yardımcı hakem olarak ise Anıl Usta görev yapacak.



