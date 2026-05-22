Türk futbolunda sezonun en önemli maçlarından biri için nefesler tutuldu. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor karşı karşıya geliyor. Antalya’da oynanacak dev final öncesinde futbolseverler ''Trabzonspor-Konyaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, nerede izlenir?'' sorusuna cevap aramaya başladı. İşte, Türkiye Kupası finali canlı yayın bilgileri...

Kupada üst üste üçüncü kez finale yükselen Trabzonspor, bu kez mutlu sona ulaşmayı hedeflerken Konyaspor ise tarihindeki ikinci Türkiye Kupası finalinde yeniden şampiyonluk sevinci yaşamak istiyor. Peki, Trabzonspor-Konyaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, nerede izlenir?

TRABZONSPOR - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK, NEREDE İZLENİR?

Antalya’da oynanacak dev final Trabzonspor-Konyaspor maçı ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finali 22 Mayıs Cuma günü gerçekleştirilecek. Corendon Airlines Park Antalya Stadı’nda oynanacak mücadele saat 20.45’te başlayacak. Final karşılaşmasında sezonun kupa şampiyonu belli olacak.

Trabzonspor kupayı 10. kez müzesine götürmek isterken Konyaspor ise tarihindeki ikinci Türkiye Kupası zaferini yaşamayı hedefliyor.

TRABZONSPOR - KONYASPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre dev finalde hakem Halil Umut Meler görev yapacak.

Karşılaşmada yardımcı hakem olarak İbrahim Çağlar Uyarcan ile Bersan Duran yer alacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe olacak.

VAR hakemi olarak Ömer Faruk Turtay görev yaparken AVAR’da Anıl Usta ve Gürcan Hasova bulunacak.

