6 kişiyi öldürüp intihar eden caninin cenazesi ortada kaldı
Mersin'de 6 kişiyi öldürüp, 8 kişiyi yaraladıktan sonra yakalanacağını anlayınca aynı silahla intihar eden Metin Öztürk'ün cenazesini morgdan alan olmadı. 15 günlük yasal bekleme süresinin geçmesi halinde caninin cenazesi devlet kurumlarında defnedilecek.
- Metin Öztürk, çalıştığı kasap dükkanına tabancayla ateş açarak iş yeri sahibi Sabri Pan ile çalışan Ahmet Ercan'ı öldürdü.
- Ardından beyaz renkli bir otomobille kaçarak Yeniköy Mahallesi'nde tır şoförü Gökay Selfioğlu'nu, Çamlıyayla ilçesinde eski eşi Arzu Özden'i, Yeniköy Mahallesi'nde Abdullah Koca'yı ve Karakütük Mahallesi'nde çobanlık yapan Yusuf Oktay'ı öldürdü.
- Saldırılar sırasında güzergah üzerindeki 8 kişiyi de yaraladı.
- Olayların ardından ormanlık alana kaçan Metin Öztürk, jandarma ekiplerinin operasyonu sırasında yakalanacağını anlayınca intihar etti.
- 6 kişiyi öldürüp 8 kişiyi yaralayan Metin Öztürk'ün cenazesine şu ana kadar herhangi bir yakınının sahip çıkmadığı ve morgda bekletildiği belirtildi.
Mersin'de 18 Mayıs tarihinde meydana gelen olayda, madde bağımlısı olduğu öğrenilen Metin Öztürk, yaklaşık bir yıl önce çalıştığı Tarsus ilçesine bağlı Kadelli Mahallesi’ndeki kasap dükkanına tabancayla ateş açtı. Saldırıda çalışan Ahmet Ercan ile iş yeri sahibi Sabri Pan hayatını kaybetti.
6 KİŞİ ÖLDÜRDÜ
01 B 9171 plakalı beyaz renkli otomobille kaçan cani, daha sonra Yeniköy Mahallesi’ndeki bir akaryakıt istasyonunda tır şoförü Gökay Selfioğlu’nu, Çamlıyayla ilçesi Darıpınarı Mahallesi’nde eski eşi Arzu Özden’i, Yeniköy Mahallesi’nde Abdullah Koca’yı ve Karakütük Mahallesi’nde çobanlık yapan Yusuf Oktay’ı öldürdü. Zanlı, saldırıları sırasında güzergah üzerindeki 8 kişiyi de yaraladı.
İNTİHAR ETMİŞTİ
Katliamlarının ardından kaçarak ormanlık alana gizlenen Metin Öztürk, 19 Mayıs günü Karakütük Mahallesi kırsalı Çokak mevkiindeki boş arazide, jandarma ekiplerinin hava destekli operasyonu sırasında yakalanacağını anlayınca aynı silahla intihar etti.
CENAZESİNİ ALAN OLMADI
6 kişiyi öldürüp 8 kişiyi yaralayan Metin Öztürk’ün cenazesine ise şu ana kadar herhangi bir yakınının sahip çıkmadığı öğrenildi. Otopsi işlemleri için 19 Mayıs’ta Mersin Şehir Hastanesi morguna kaldırılan cenazenin 4 gündür morgda bekletildiği belirtildi. Cenazenin, 15 günlük yasal bekleme süresinin sonunda da teslim alınmaması halinde ilgili kurumlar tarafından defnedileceği bildirildi.