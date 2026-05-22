Şanlıurfa'da zabıta ekiplerince işlem yapılan bir dilencinin üzerinden adeta servet çıktı. Üst araması yapılan dilencinin üzerinde 117 bin lira para bulundu. Paraya el konuldu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kentte dilencilik yapanların yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Bir şikayet üzerine şehirlerarası otobüs terminalinde E.K'nin dilencilik yaptığı tespit edildi. Zabıta ekipleri tarafından Zabıta Daire Başkanlığı'na götürülen E.K'nin üst aramasında toplam 117 bin 661 lira ele geçirildi. Paraya el konulurken, olayla ilgili tutanak tutuldu.

Dilencinin üzerinden adeta servet çıktı, ekipler bile şaştı kaldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin vatandaşların duygularını istismar edenlere yönelik denetimlerini sürdüreceği belirtildi.

