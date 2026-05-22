Mahkeme kararıyla CHP'nin başına geçen Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk hamle geldi. Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nin Özgür Özel'e yakın üç avukatını azletti.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, dün CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı’nı ve 8 Ekim 2023 tarihli İstanbul İl Kongresi’ni tüm sonuçlarıyla birlikte iptal etti.

KILIÇDAROĞLU GERİ DÖNDÜ

Mahkeme, kurultayda "irade fesadı" ve organize rüşvet eylemlerinin gerçekleştiği iddialarını yerinde bularak, mevcut genel başkan Özgür Özel ve yönetimini tedbiren görevden uzaklaştırdı; Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin ise görevi devralmasına karar verdi.

Kılıçdaroğlu ilk açıklamasında; "Cumhuriyet Halk Partisi; kişisel ikbal arayışlarının mücadele alanı değildir. Cumhuriyet Halk Partisi milletimizin egemenlik senedidir. 38. Olağan Kurultayımız ile ilgili mahkemenin vermiş olduğu karar; bir ayrışma vesilesi değil, asırlık çınarımızın altında kenetlenme fırsatı olmalıdır" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk icraat: 3 ismi azletti

3 AVUKATI AZLETTİ

Özel cephesi ise kararı tanımadığını duyurarak toplanma çağrısı yaptı. Gözlerin çevrildiği Kılıçdaroğlu cephesinden Özel yönetimine karşı ilk hamle geldi. Kılıçdaroğlu, Özel'e yakınlığıyla bilinen CHP Genel Merkezi avukatları Çağlar Çağlayan, Mehmetcan Keysan ve Hazar Kardaş'ı azletti.

CHP YSK'YA İTİRAZDA BULUNDU

Öte yandan Kılıçdaroğlu kararını tanımayan CHP, dijital ortam üzerinden Yüksek Seçim Kurulu'na 'mutlak butlana' itiraz başvurusu yaptı.

Özgür Özel, başvuruya ilişkin yaptığı açıklamada "YSK'nin, Anayasa 79. maddede kendisine münhasır tanınan görev-sorumluluk alanına sahip çıkmasını, siyasi partiler rejimine sahip çıkmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

