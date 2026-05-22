Öçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), diş hekimliği alanında uzmanlık hedefleyen adayların merakla beklediği 2026-DUS 1. Dönem sonuçlarını erişime açtı. Aynı zamanda 2026-STS Diş Hekimliği 1. Dönem sınav sonuçlarının da açıklandığı duyuruldu. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte adaylar, “DUS sonuçları açıklandı mı?'' sorusuna cevap aramaya başladı.

DUS sonuçları 2026 1. dönem açıklandı! 26 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen sınavların ardından yapılan değerlendirme süreci tamamlanırken, ÖSYM tarafından soru incelemeleri ve itiraz süreçlerine ilişkin de detaylı bilgi paylaşıldı. İşte, DUS sonuç sorgulama ekranı...

STS ve DUS sonuçları 2026 açıklandı! ÖSYM 2 sorunun cevabının değiştiğini duyurdu

2026-DUS SONUÇLARI ERİŞİME AÇILDI

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre 2026 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları 22 Mayıs 2026 Cuma günü saat 10.00 itibarıyla adayların erişimine sunuldu.

STS DİŞ HEKİMLİĞİ SONUÇLARI DA YAYINLANDI

ÖSYM, DUS ile birlikte 2026-STS Diş Hekimliği 1. Dönem sonuçlarını da aynı gün erişime açtı. Yurt dışında diş hekimliği eğitimi alan adayların diploma denklik işlemlerinde kullanılan sınavın sonuçları da adaylar tarafından sorgulanabiliyor.

Sınava katılan adaylar sonuç ekranı üzerinden puan bilgilerine ulaşabiliyor.

İKİ SORUNUN CEVABI DEĞİŞTİRİLDİ

Sınav değerlendirme süreci kapsamında soru kitapçıkları ve cevap anahtarları üzerinde yapılan incelemelerin ardından bazı sorularla ilgili değişiklik kararı alındı.

ÖSYM duyurusunda şu ifadeler yer verdi: ''26 Nisan 2026 tarihinde uygulanan 2026 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-DUS 1. Dönem) ile 2026 Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’nın (2026-STS Diş Hekimliği 1. Dönem) madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup Temel Bilimler Testi Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan 9 numaralı sorunun “D” olarak girilmiş cevabının “A” olarak değiştirilmesine ve Temel Bilimler Testi Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan 33 numaralı sorunun “C” olarak girilmiş cevabının “E” olarak değiştirilmesine karar verilerek değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.''

DUS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

2026-DUS 1. Dönem ve 2026-STS Diş Hekimliği 1. Dönem sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, ÖSYM’nin resmi sonuç sistemi üzerinden işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Adayların sisteme giriş yapabilmesi için T.C. kimlik numarası ile ÖSYM aday şifresini kullanması gerekiyor.

2026-DUS 2. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM’nin yayımladığı sınav takvimine göre 2026-DUS 2. Dönem sınavı 1 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

İkinci dönem sınavı için başvurular 16 Eylül ile 24 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru işlemleri ise 1 Ekim 2026 tarihinde yapılabilecek.

Sınav sonuçlarının ise 26 Kasım 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor.

