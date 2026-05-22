Kaydet

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı Maksem Mahallesi'nde iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma, kısa sürede büyüyerek sokak ortasında şiddetli bir kavgaya dönüştü. Taraflardan birinin diğerine saldırarak acımasızca darp ettiği olay sırasında çevredeki bazı vatandaşlar korkudan müdahale etmekte tereddüt yaşarken, o esnada tesadüfen bölgeden geçen duyarlı iki vatandaş araya girerek tarafları ayırdı ve kavganın daha da büyümesini son anda engelledi. Şahısların birbirine girdiği ve şiddetin sokaklara taştığı o gerilim dolu anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

Haberle İlgili Daha Fazlası