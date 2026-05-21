Anadolu Ajansı
Finansal İstikrar Komitesi yarın toplanıyor! Bakan Şimşek başkanlık edecek
Finansal İstikrar Komitesi yarın sabah Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplanarak, piyasalarda yaşanan güncel gelişmelerin ekonomiye etkilerini değerlendirecek.
Özetle DinleFinansal İstikrar Komitesi yarın toplanıyor! Bakan...
Kaydet
Ekonomi az önce
Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplanarak piyasalardaki güncel gelişmelerin ekonomiye etkilerini ve piyasaların işleyişi için alınabilecek önlemleri değerlendirecektir.
- Toplantı yarın 08.30'da gerçekleşecek.
- Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlık edecek.
- Toplantıda finansal piyasalardaki güncel gelişmelerin ekonomiye etkileri ele alınacak.
- Piyasaların etkin, sağlıklı ve kesintisiz işleyişinin sürdürülmesi amacıyla atılan ve atılabilecek adımlar değerlendirilecek.
0:00 0:00
1x
Finansal İstikrar Komitesi'nin yarın 08.30'da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in başkanlığında toplanarak piyasalarda yaşanan güncel gelişmelerin ekonomiye etkilerini değerlendireceği bildirildi.
ÖNERİLEN HABERLER
GÜNDEM
CHP'de deprem: Mahkeme 'mutlak butlan' kararı verdi, CHP Kurultayı iptal edildi, Kılıçdaroğlu göreve iade edildi!
Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada toplantıya ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:
"Toplantıda, finansal piyasalarda yaşanan güncel gelişmelerin ekonomiye etkileri ile piyasaların etkin, sağlıklı ve kesintisiz işleyişinin sürdürülmesi amacıyla atılan ve atılabilecek adımların değerlendirilmesi planlanmaktadır."
Bizi Takip Edin
YORUMLAR