Suudi Arabistan Pro Ligi 34. ve son haftasında Damac FC'yi ağırlayan Jorge Jesus yönetimindeki Al Nassr, Cristiano Ronaldo'nun gol attığı maçta sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı ve ligi şampiyon olarak tamamladı.

Al Nassr, Suudi Arabistan Pro Ligi 34. ve son haftasındaki şampiyonluk maçında Damac FC'yi konuk etti.

AL NASSR ŞAMPİYON

Al-Awwal Park'ta oynanan müsabakayı 4-1'lik skorla kazanan Al Nassr, ligi ilk sırada bitirerek şampiyonluğunu ilan etti. Al Nassr'a galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Sadio Mane, 52. dakikada Kingsley Coman, 63 ve 81. dakikalarda Cristiano Ronaldo kaydetti. Konuk Damac FC'nin tek golü ise 58. dakikada Morlaye Sylla'dan geldi.

Bu skorla puanını 86 yapan Al Nassr, en yakın takipçisi El Hilal'in 2 puan önünde ligi ilk sırada tamamladı ve şampiyonluğa ulaştı.

Cristiano Ronaldo

RONALDO İLKİ YAŞADI

Sezon sonunda Al Nassr'dan ayrılacak olan Teknik Direktör Jorge Jesus, Suudi Ligi'nde bir kez daha şampiyonluk elde etti. 2023'ten bu yana Suudi Arabistan'da forma giyen Cristiano Ronaldo, ilk kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Haberle İlgili Daha Fazlası