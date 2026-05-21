Fenerbahçe'nin 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Fred'in, Atletico Mineiro'dan gelen teklifi kabul ettiği ve ülkesi Brezilya'ya dönmek için evini bile hazırladığı iddia edildi.

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco ile yolların ayrılmasının ardından daha fazla forma şansı bulan ve artan performansıyla dikkat çeken Fred için ayrılık iddiası ortaya atıldı. Sarı lacivertli takımla bir yıl daha sözleşmesi bulunan Brezilyalı futbolcunun takımda kalmayacağı belirtildi.

FRED İLE ANLAŞILDI

ESPN Brezilya'nın haberine göre; uzun zamandır Fred'i kadrosuna katmak isteyen Atletico Mineiro, tecrübeli oyuncu ile anlaşmaya vardı. Atletico Mineiro'nun, Brezilya'ya dönmek isteyen Fred'i kadrosuna katabileceğini düşündüğü ve sarı lacivertlilerin ise istediği bonservis bedelinin gelmesi halinde 33 yaşındaki oyuncunun ayrılmasına izin vereceği kaydedildi.

EVİNİ ŞİMDİDEN HAZIRLADI

33 yaşındaki orta sahanın Atletico Mineiro'ya katılmasının mümkün olduğu ve Brezilya futbol sezonunun geri kalanında takımın kilit oyuncularından biri olacağı aktarıldı. Fred'in Belo Horizonte'de bir ev yaptırdığı ve gelecekte Brezilya'ya taşınmayı planladığı da bildirildi.

Manchester United'dan 9.75 milyon avroya kadroya katılan Brezilyalı yıldız, Fenerbahçe'de 3 sezonda 125 maçta forma giydi ve 12 gol, 21 asistlik katkı yaptı.

