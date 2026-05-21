Altın fiyatlarında son dakika! 21 Mayıs 2026 gram altın fiyatı 6.655 TL ve ons fiyatı 4.538 dolardan güne başladı. Dün petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından yönünü yukarı çeviren ons altın, “şahin” tondaki FED tutanakları ile fren yaptı. Tutanaklarda, FED üyelerinin çoğunun “faiz artışının düşünülmesi gerektiği” yönünde görüş beyan etmesi, sarı metaldeki tepki alımlarını durdurdu. Piyasada dikkatler kısa vadede Orta Doğu’ya çevrildi…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda Orta Doğu’daki riskler yakından takip edilirken, ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran ile müzakerelerin “son aşamalarında” olduklarını söylemesi, sınırlı da olsa iyimserliği destekledi. Günlerdir satış baskısı altında olan ons altın fiyatı dünkü işlemlerde 4.453 dolara kadar geriledikten sonra yönünü yukarı çevirdi. Günlük kapanış ise %1,37 primle 4.543 dolardan gerçekleşti. Ons fiyatı bugün TSİ 06:15 itibarıyla 4.538 dolara yakın seyrini sürdürdü.

Altında yeni endişe! FED’den gelen sinyal şok etti

21 MAYIS 2026 GRAM ALTIN

Spot piyasada işlem gören gram altın fiyatında da yukarı yönlü hareketlilik izleniyor. 21 Mayıs 2026 gram altın fiyatı 6.655 TL’den güne başlıyor. Dünkü işlemlerde gram fiyatı da en düşük 6.527 TL’yi test etmişti. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise fiziki gram altın satış fiyatı sabah saatlerinde 6.678 TL’den ve çeyrek altın satış fiyatı da 10.885 TL’den gerçekleşti.

PETROL FİYATI GERİLEDİ

Altın fiyatlarını destekleyen son gelişmelere bakıldığında, Orta Doğu’da yeniden müzakere iyimserliği petrol fiyatlarında %5 civarında düşüşü de beraberinde getirdi. Dünkü işlemlerde en yüksek 111,50 dolar test eden Brent petrolün varil fiyatı bugün sabah saatlerinde 105,50 dolardan işlem gördü. ABD tahvil faizleri ve dolar endeksinde sınırlı düşüş gözlemlenirken, bu fiyatlamalar, ons altında yaklaşık 100 dolarlık tepki alımını destekledi.

FED TUTANAKLARI AÇIKLANDI

Bu arada ABD Merkez Bankasının nisan ayındaki toplantısına dair tutanaklar da dün açıklandı. Buna göre FED üyelerinin çoğunun “enflasyonist baskıların devamı halinde faiz artışının düşünülmesi gerektiği” yönünde görüş beyan ettiği görüldü. Bazı üyeler de “gevşeme” yönlü ifadelerden vazgeçilmesi ve “bir sonraki adımın faiz artırımı olabileceği” mesajının verilmesi gerektiğini savundu. “Şahin” tondaki bu tutanaklar ise altın fiyatlarındaki yükselişi frenledi.

ALTINDA BEKLENTİLER

Analistler, ABD tarafından gelen “İran ile müzakerelerde son aşamaya yaklaşıldığı” yönündeki açıklamaların, stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılabileceği beklentilerini artırdığını, petrol fiyatlarındaki düşüşün ise enflasyon korkularını hafiflettiğini ve altının tepki verdiğini aktardı. Saxo Bank Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen ise bu hafta paylaştığı raporda, ons altında 200 günlük ortalamanın kritik destek olduğunu, 50 günlük ortalamanın ise ilk direnç olarak öne çıkabileceğini bildirdi. Onsta son durumda 200 günlük ortalama 4.365 dolar ve 50 günlük ortalama da 4.678 dolarda bunuyor.

