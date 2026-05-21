Hatay'da sağanak nedeniyle ev çöktü! Acı haber geldi
Hatay'da aşırı yağış sonrası heyelan meydana geldi. Yamacın kenarında bulunan müstakil ev, toprak kayması nedeniyle çöktü. Enkazdan kurtarılarak hastaneye kaldırılan 3 kişiden 1'inin hayatını kaybettiği bildirildi.
Hatay'da gece artan sağanak, bir evin yola çökmesine ve bazı yolların trafiğe kapanmasına neden oldu.
- Yoğun yağış nedeniyle Hacı Ömer Alpagot Mahallesi'nde bir ev yola çöktü.
- Olayda 3 kişi kurtarıldı, 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
- Reyhanlı-Antakya kara yolu, Narlıca Kavşağı, Antakya-Samandağ yolunun Orhanlı mevkisi, Kavaslı Mahallesi Altgeçidi ve Kisecik EXPO yolu trafiğe kapatıldı.
- Devlet Su İşleri, Karayolları Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri yollarda tahliye ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.
Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'da dün akşam saatlerinden itibaren şiddetli yağış etkili oldu. Yoğun yağışla caddeler göle dönerken, sel meydana geldi.
Antakya ilçesi Hacı Ömer Alpagot Mahallesi'nde yağışla birlikte meydana gelen heyelan, dağ yamacında bulunan bir müstakil evin çökmesine neden oldu.
ENKAZDAN 3 KİŞİ KURTARILDI
İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmalarıyla kurtarılan 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.
1 KİŞİDEN ACI HABER
Hastaneye kaldırılan 3 kişiden birinin hayatını kaybettiği bildirilirken, ekiplerin bölgedeki arama çalışmaları devam ediyor.
