Hatay'da aşırı yağış sonrası heyelan meydana geldi. Yamacın kenarında bulunan müstakil ev, toprak kayması nedeniyle çöktü. Enkazdan kurtarılarak hastaneye kaldırılan 3 kişiden 1'inin hayatını kaybettiği bildirildi.

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'da dün akşam saatlerinden itibaren şiddetli yağış etkili oldu. Yoğun yağışla caddeler göle dönerken, sel meydana geldi.

Antakya ilçesi Hacı Ömer Alpagot Mahallesi'nde yağışla birlikte meydana gelen heyelan, dağ yamacında bulunan bir müstakil evin çökmesine neden oldu.

Hatay'da sağanak nedeniyle ev çöktü! Acı haber geldi

ENKAZDAN 3 KİŞİ KURTARILDI

İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmalarıyla kurtarılan 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.

1 KİŞİDEN ACI HABER

Hastaneye kaldırılan 3 kişiden birinin hayatını kaybettiği bildirilirken, ekiplerin bölgedeki arama çalışmaları devam ediyor.

