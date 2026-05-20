CHP’nin 38. Olağan Kurultayı davasında kritik aşamaya gelindi. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, 'mutlak butlan' kararının Kurban Bayramı'ndan önce çıkabileceğini söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirdiği ve genel başkan değişimine sahne olan 38’inci Olağan Kurultayı’na yönelik açılan davada kritik aşamaya gelindi. Siyaset kulisleri, çıkacak karara kilitlenmiş durumda.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, konuya ilişkin TGRT Haber ekranlarında yayımlanan Medya Kritik programında kulis bilgilerini aktardı.

Mahkemenin takvimine ilişkin duyumlarını paylaşan Fatih Atik, kararın Kurban Bayramı öncesinde netleşmesini beklediğini ifade etti.

CHP'de 'mutlak butlan'ın ayak sesleri! "Cuma günü UYAP'a yüklenebilir"

"EN GEÇ CUMA GÜNÜ KARAR ÇIKAR"

Atik'in açıklamaları şu şekilde:

"Bence Kurban Bayramı'ndan önce bu karar çıkacak. Yani en geç cuma günü saat 22 Mayıs cuma günü bekliyorum ben istinaftan böyle bir kararın çıkmasını. Duyumlarım da bu yönde.

Tabii mahkemenin takdirinde olan bir şey ama beklentim benim bu yönde, bayram öncesinde çıkacağımı düşünüyorum.

"CHP'DE RESTLEŞMELER BAŞLAYACAK"

Cuma günü bu kararın zaten bekleniyor. Yani şey Uyap'a yüklenmesini bekliyoruz. Mutlak mutlan kararının yüklenmesini bekliyoruz. Artık Kemal Bey 'in açıklamasıyla da şöyle bir durum oldu. Parti içindeki mücadele tansiyonu yükseltilerek ses tonu yükseltilerek devam edecek ve CHP içinde artık restleşmeler başlayacak.

Başladı da zaten ama şunu söyleyeyim, bu düşüncemi güçlendiren şey; tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın kurultay iddialarıyla ilgili, kurultayda verdiği paralarla ilgili açıklamaları ve Antalya dosyasından gelen 1 milyon euro ve diğer iddialar, delegelerle ilgili iddialar olduğunu bu dava dosyalarına eklenmiş olması da benim bu düşüncemi güçlendiriyor.

1 NUMARALI GEREKÇE: DEVLETİ ELE GEÇİRME

Aynı zamanda şunu da söyleyeyim. En önemli konulardan bir tanesi de şu. İBB davalarındaki bir numaralı gerekçe, İstanbul'da devam eden üç tane dava var. Bunların bir numaralı gerekçesi bu mevcut devam eden davalarda CHP'nin ele geçirilmesi, oradan da devletin ele geçirilmek istenmesi olarak bir tanımlama vardı. Suç tanımlaması.

Bunu Adalet Bakanı Akın Gürlek de bizim canlı yayınımızda söylemişti. Burada bir örgütlü yapıdan söz ediyoruz. Yani bunların hepsini yan yana koyduğumuzda ben kararın çıkmasını bekliyorum.

"KARAR MUTLAK BUTLAN"

Şamil abi de daha önce yaptığı açıklamalarda, Temmuz'da olabilir demişti. Yani o tarih olarak biraz daha ileri söylüyor ama ortaklaştığımız bir nokta var Şamil Tayyar'la. Karar mutlak butlan kararı çıkacak.

Bana göre bu hafta çıkar. Belki iki hafta sonra çıkar. Şamil abiye göre de adli tatilden önce çıkabilir. Ama bu karar çıkacak diye ben düşünüyorum"

