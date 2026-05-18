Tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, verdiği ek ifadede CHP kurultay sürecine ilişkin dikkat çeken iddialar ortaya koydu. Yalım’ın, delegelerle “iş karşılığı oy” pazarlığı yapıldığı ve 1 milyon TL’lik para transferine ilişkin beyanlarda bulunduğu öne sürüldü.

Hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan ve görevden alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ek ifade verdi. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediği belirtilen Yalım'ın ifadelerinde CHP kurultay sürecine ilişkin çeşitli iddialarda bulunduğu öğrenildi.

SPOR ÇANTADA 1 MİLYON TL

Savcılık kaynaklarına yansıyan bilgilere göre Yalım, kurultay döneminde bazı isimlere para teslim edildiğini öne sürdü. İfadesinde, bir spor çantası içerisinde bulunan 1 milyon TL'nin, Özgür Özel'in talimatıyla teslim edilmek üzere Demirhan Gözaçan'a verildiğini iddia eden Yalım, söz konusu paranın daha sonra Özel'in aracına konulduğunu öne sürdü.

A Haber'in haberine göre; Yalım ayrıca, bu paranın Özgür Özel'in bilgisi dahilinde transfer edildiğini vurgulayarak tüm anlattıklarının somut delillere dayandığını belirtti.

ÖZEL'E VIP KONSEPTLİ ARAÇ

Yalım ayrıca, belediye imkanlarıyla temin edildiğini iddia ettiği lüks bir aracın CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kullanımına tahsis edildiğini savundu.

Özel'in kullanımına tahsis edilen lüks aracın detaylarını veren Yalım, "Ödemesi Uşak Belediyesi tarafından yapılan ve Özgür Özel'in şahsi kullanımına tahsisli Mercedes V300 model aracın içerisinde bulundum. Aracın içerisindeki koltuklar özel yapım ısıtmalı, soğutmalı, masajlı koltuklar; televizyon, buzdolabı ve uydu sistemi gibi çok lüks ve özel iç tasarımlar mevcuttur" ifadelerini kullandı.

Savcılık ifadesinde aracın özel donanımlarla VIP konseptte yeniden tasarlandığını öne süren Yalım, maliyetin bu nedenle yükseldiğini ileri sürdü.

DELEGELERLE İŞ VAADİ ÜZERİNDEN GÖRÜŞME

Kurultay sürecine ilişkin başka iddialarda da bulunan Yalım, bazı delegelerle iş vaadi üzerinden görüşmeler yapıldığını iddia etti. Bir kadın delegenin, çocuklarının belediyelerde işe alınması karşılığında destek vereceğini söylediğini öne süren Yalım, telefon kayıtları ve gönderilen özgeçmişlerin incelenmesi halinde iddiaların doğrulanabileceğini savundu.

İfadesinde parti içindeki bazı isimlere de değinen Yalım, Burhanettin Bulut, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır ve Umut Akdoğan’ı Özgür Özel’e yakın isimler arasında gösterdi.

TAHLİYESİ TALEP EDİLDİ

Savcılık ifadesinde önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirten Yalım, anlattığı konuların araştırılması halinde doğrulanacağını savundu. Şüpheli avukatlarının ise müvekkillerinin samimi beyanda bulunduğunu ifade ederek tahliye talebinde bulunduğu öğrenildi.

