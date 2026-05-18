Orta Doğu’daki belirsizlik, petrolün 110 doları aşması ve küresel tahvil faizlerinin yüksek seyriyle birlikte, ons altın 4.480 doları test etti ve 7 haftanın en düşük seviyesini gördü. Gelen tepki alımlarının ardından 18 Mayıs 2026 gram altın fiyatı 6.640 TL ve ons fiyatı 4.530 dolardan haftaya başladı. Rota Portföy Genel Müdür Yardımcısı Kerem Aksoy, onsta 200 günlük ortalamanın orta-uzun vadeli fırsat seviyesi olabileceğini aktardı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalar yeni haftaya da Orta Doğu’daki belirsizliklerle başladı. ABD-İran geriliminde henüz bir anlaşma sağlanamazken, Brent petrolün varil fiyatı 110 doların üzerine yöneldi.

Geçen hafta %-3,71 değer kaybeden ve 4.540 dolardan kapanış yapan ons altın da yeni haftaya zayıf bir başlangıç yapıyor. Bugünkü ilk işlemlerde 4.480 dolara kadar gerileyen ve son 7 haftanın en düşük seviyesini test eden ons, gelen tepki alımlarıyla yeniden 4.500 doların üzerinde döndü.

18 MAYIS 2026 GRAM ALTIN

Ons fiyatı, TSİ 06:20 itibarıyla 4.530 dolara yakın denge arayışına yönelirken; içeride spot piyasada işlem gören 18 Mayıs 2026 gram altın fiyatı da 6.640 TL’den güne başladı. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda sabah saatlerinde fiziki gram altın satış fiyatı 6.697 TL ve çeyrek altın satış fiyatı da 10.917 TL’den gerçekleşti.

30 YILLIK TAHVİLLERE DİKKAT

Küresel tahvil piyasalarındaki gelişmelere dikkat çeken analistler, özellikle ABD 30 yıllık tahvil faizlerinin %5'in üzerine çıktığını, bunun da “enflasyon beklentilerinin diri olduğunun en önemli göstergesi” olduğunu vurguluyor. Petroldeki arz şokunun ve yüksek enerji fiyatlarının, enflasyonun ve beraberinde faizlerin de uzun süre yüksek kalmasına sebep olabileceği ifade ediliyor.

ALTINDA FAİZ BASKISI

Tahvil faizlerinin yukarıda kalmaya devam etmesinin, kıymetli metalleri de getiri baskısı altında tuttuğunu aktaran Rota Portföy Genel Müdür Yardımcısı Kerem Aksoy, “Tahvil faizlerindeki artış, altın ve gümüş gibi kıymetli metaller için reel getiri imkanını ortadan kaldırıyor. Faizlerin yüksek seyretmesi, faiz getirisi sunmayan bu metalleri elde tutma maliyetini artırdığı için piyasada satışlara neden oluyor” değerlendirmesinde bulunuyor.

DÜŞÜŞLER ALIM FIRSATI MI?

Buna karşılık küresel konjonktürün ve jeopolitik gerginliklerin uzun süre masada kalacak olmasının, bu metalleri orta-uzun vadede tekrar cazip kılabileceğini de aktaran Aksoy, “Sert satışlar bir noktada alım fırsatı da verebilir. Altın tarafında en dikkat çeken seviye, 200 günlük hareketli ortalama… Piyasadaki satışların devam etmesi durumunda altın bu seviyeye kadar gevşeyebilir” uyarısında bulundu.

ONSTA KRİTİK SEVİYE

Teknik göstergelerin bu noktalarda iyi çalıştığını da ifade eden Aksoy “Daha önceki düşüşte de altın, 200 günlük hareketli ortalamaya denk gelen 4.099 dolar seviyesine kadar geri çekilmişti” görüşünü dile getirdi. Hafta başındaki fiyatlamalara göre onsta 200 günlük ortalama 4.348 dolar seviyesinde bulunuyor.

