Güneydoğu Anadolu’nun enerji altyapısında yeni dönem başladı. 6 ilde yaklaşık 2,5 milyon aboneye hizmet veren Dicle Elektrik, şehir merkezlerinde kayıp kaçak oranını yüzde 14’e düşürdükten sonra odağını kırsal bölgelere çevirdi. Şirket 5 yılda yapacağı 100 milyar liralık yatırımın yüzde 60’ını kırsalda kesintisiz enerji için harcayacak.

CEMAL EMRE KURT - Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, “Bugüne kadar hizmet bölgemiz genelinde gerçekleştirdiğimiz 85 milyar TL’yi aşan yatırımın üzerine, önümüzdeki 5 yıl içerisinde 100 milyar TL’lik yeni yatırım da ekliyoruz. Böylece toplam yatırım büyüklüğümüz 185 milyar TL seviyesine ulaşacak” dedi.

Kırsalda yapılacak yatırımların ayrıntılarına değinen Arvas, “100 milyar liralık yatırımın yüzde 60’ı ile kırsaldaki insanlarımız da teknoloji desteğiyle kaliteli ve kesintisiz hizmete rahatça ulaşabilecek. Kaynak, şebekenin modernizasyonu, akıllı altyapı dönüşümü ve hizmet kalitesinin güçlendirilmesi için kullanılacak. 5 yıl içinde 5 bin köyde şebeke altyapısı yenilenecek, 300 bin abonenin sistem dönüşümü tamamlanacak” diye konuştu.

Kayıp-kaçak oranlarının kırsal bölgelerde hâlen yüksek seviyelerde olduğunu dile getiren Arvas, “Bazı bölgelerde bu oran yüzde 75-80 seviyelerinde. 5 yıl içinde yüzde 20-25 aralığına çekmeyi hedefliyoruz. Bölgede yıllık 22-23 milyar kilovat saatlik tüketimin üçte biri şehir merkezlerinde, üçte biri kırsalda, kalan kısmı ise ağırlıklı olarak 25-30 bin kişilik tarımsal sulama grubunda gerçekleşiyor. Yaklaşık 2 milyon kişinin yaşadığı şehir merkezleri toplam tüketimin üçte birini kullanırken, çok daha düşük nüfusa sahip kırsal alanlar ve sınırlı sayıdaki büyük tüketici aynı seviyede enerji tüketiyor” ifadelerini kullandı.

KRİPTO PARA ÜRETİMİ AZALDI

Kaçak kullanımın farklı alanlarda da karşılarına çıktığını belirten Arvas, “Bir dönem bölgemiz kripto para üretiminde adeta merkez hâline gelmişti. Bedava elektrikle yoğun üretim yapılıyordu. Son dönemde bu faaliyetler azaldı ancak tamamen bitmiş değil” dedi. Arvas, “Geçtiğimiz ay Şanlıurfa Hilvan’da 4-5 kaçak kripto tesisi tespit ettik. Bu tür faaliyetlere yönelik denetimler sürüyor” diye konuştu.

FIRTINA SONRASI 24 SAATTE ELEKTRİK

Arvas, özellikle deprem ve aşırı hava olaylarında SCADA sistemiyle arıza noktalarını bildirim olmaksızın tespit ederek bölgeye hızla enerji arzı sağladıklarını belirtti. Arvas, “Geçtiğimiz haftalarda yaşanan hortum ve fırtına olaylarında Viranşehir ve Birecik’te ciddi hasar oluştu. Şehir merkezlerinde 24 saat içinde, erişim sağlanan tüm noktalarda enerji yeniden verildi” dedi.



