2026’nın ilk çeyreğinde Türkiye’de yerli patent ve faydalı model başvuruları artış gösterirken, coğrafi işaret tescillerindeki yükseliş dikkat çekti. Toplam tescilli coğrafi işaretli ürün sayısı 1.842’ye ulaştı.

Türk Patent ve Marka Kurumu’na (Türk Patent ve Marka Kurumu) 2026’nın ilk çeyreğinde yapılan yerli patent başvuruları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 37 artarak 1.464’ten 2.003’e ulaştı. Yerli faydalı model başvuruları ise 2025’in aynı dönemine göre yüzde 46 artış göstererek 658’den 958’e yükseldi.

Söz konusu dönemde toplam 47 bin 459 yerli sınai mülkiyet başvurusu yapılırken, 37 bin 964 yerli sınai mülkiyet hakkı tescil edildi. Türkiye’de tescillenen coğrafi işaretler kapsamında ise yılın ilk aylarında çok sayıda ürün kayıt altına alındı. Ocak ayında Niğde geven balı, Seydişehir çileği ve çeşitli yöresel ürünler tescil alırken; şubat ve mart aylarında da Hatay, Erzincan, Siirt ve Gaziantep gibi birçok ilin yöresel lezzetleri coğrafi işaret kazandı.

Coğrafi işaretlerin bölgelere göre dağılımında Karadeniz Bölgesi 363 tescille ilk sırada yer alırken, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve diğer bölgeler de yüksek sayılarla sıralamayı takip etti. Böylece Türkiye’de tescilli coğrafi işaretli ürün sayısı 1.842’ye ulaştı. Avrupa Birliği’nde tescilli coğrafi işaretli ürün sayısı ise Adana şalgamı ve Kayseri pastırmasının eklenmesiyle 46 oldu.

