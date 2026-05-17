Amerikan New York Times gazetesinin ulaştığı istihbarat raporuna göre, İsrail ordusunun İran’a yönelik askeri operasyonlarını desteklemek amacıyla Irak topraklarında en az iki gizli askeri üs kurduğu ortaya çıktı. Bir yılı aşkın süredir gizli tutulan bu casusluk ve lojistik merkezleri, çölde kaybolan bir Iraklı çobanın feci şekilde öldürülmesiyle deşifre oldu.

İsrail ve Irak hükümetinin daha önce yalanladığı, ancak New York Times gazetesinin yayımladığı istihbarat raporuyla deşifre olan o gizemli üs skandalının arkasından tam bir suç şebekesi çıktı.

ÇOBAN TESADÜFEN BULMUŞTU

New York Times gazetesinden Erika Solomon ve Falih Hassan imzalı özel habere göre İsrail, Irak'ın batı ve güneybatı çöllerinde aylarca gizli askeri karakollar işletti.

İddialara göre üsler, Haziran 2025'te Tel Aviv ile Tahran arasında yaşanan 12 günlük savaşta İsrail savaş uçaklarına yakıt ikmali, hava desteği ve tıbbi tedavi sağlamak amacıyla lojistik merkez olarak kullanıldı. Sanılanın aksine İsrail bölgede 2'den fazla üs inşaa etti.

Çoban tesadüfen bulmuştu! Irak'taki 2 gizli üs daha ifşa oldu

"SIRRI İFŞA EDEN ÇOBAN İNFAZ EDİLDİ"

Korkunç skandalın perdesi, 3 Mart günü Irak'ın engebeli batı çölündeki Bedevi kampında yaşayan 29 yaşındaki çoban Awad al-Shammari'nin market alışverişine çıkmasıyla aralandı. Bölgede yerel makamların "Nukhaib Üssü" olarak adlandırdığı stratejik noktaya tesadüfen rastlayan çoban, çölün ortasında bir iniş pisti, askeri helikopterler, çadırlar ve üniformalı askerler gördü.

Çoban tesadüfen bulmuştu! Irak'taki 2 gizli üs daha ifşa oldu

Gördüklerini hemen bölgesel askeri komutanlığa telefonla bildiren çoban, bu tehlikeli sırrın kurbanı oldu. Görgü tanıklarının NYT’ye verdiği bilgilere göre, ihbardan kısa bir süre sonra bir askeri helikopter çobanın kamyonetini çölde kovalamaya başladı ve üzerine defalarca ateş açtı.

İki gün sonra akrabaları tarafından bulunan al-Shammari'nin kamyonetinin kurşunlarla delik deşik edildiği ve cesedinin feci şekilde yakıldığı ifşa oldu.

Çoban tesadüfen bulmuştu! Irak'taki 2 gizli üs daha ifşa oldu

IRAK ORDUSU BÖLGEYE GİRDİ: ÇATIŞMA ÇIKTI

Çobanın katledilmesinin ve yaptığı gizli ihbarın ardından Irak Bölge Komutanlığı olay yerine bir keşif birliği gönderdi. Ancak Irak Müşterek Harekat Komutanlığı’nın resmi raporlarına yansıyan bilgilere göre; Irak askerleri üsse yaklaşırken bölgedeki "yabancı güçler" tarafından ağır ateş altına alındı. Çıkan çatışmada 1 Irak askeri hayatını kaybederken, 2 asker yaralandı ve orduya ait 2 askeri araç bombalanarak imha edildi.

Çoban tesadüfen bulmuştu! Iraktaki 2 gizli üs daha ifşa oldu

"İKİNCİ GİZLİ ÜSSÜ IRAKLI YETKİLİLER DOĞRULADI"

Skandalın büyümesi üzerine Irak Parlamentosu 8 Mart'ta askeri liderleri gizli bir brifing vermeye zorladı. Toplantıya katılan milletvekillerinden Hassan Fadaam, New York Times'a yaptığı açıklamada Nukhaib’deki üssün sadece buz dağının görünen kısmı olduğunu söyledi. Iraklı üst düzey güvenlik yetkilileri de gazete muhabirlerine, Irak’ın batı çöl bölgesinde gizli tutulan ikinci bir İsrail üssünün daha varlığını resmen doğruladı.

WASHİNGTON İSRAİL'İ KORUMAK ADINA BAĞDAT'TAN NE GİZLEDİ?

Raporda öne çıkan en tehlikeli iddialardan biri ise ABD'nin rolü oldu. Güvenlik kaynakları, söz konusu gizli üstten Washington’ın Haziran 2025’ten beri haberdar olduğundan bahsetti. Üstelik Iraklı yetkililer, gerek geçen yılki savaşta gerekse mevcut gerilimlerde ABD'nin kendi uçaklarını koruma bahanesiyle Irak'a radarlarını kapattırdığını, böylece Bağdat'ın hava sahasındaki düşmanca faaliyetleri tespit edemez hale getirilerek kör bırakıldığını ifşa etti.

Söz konusu gizli parlamento brifingine katılan Iraklı milletvekili Waad al-Kadu, New York Times'a verdiği demeçte yaşananlara göstererek şunları aktardı:

"Bu yaşananlar Irak'ın egemenliğine, hükümetine, ordusuna ve en önemlisi Irak halkının haysiyetine karşı bariz bir saygısızlıktır. Güvenlik liderlerimizin bu süreçteki aciz ve sessiz tutumu tek kelimeyle utanç verici."

Öte yandan Bugün itibarıyla deşifre olan el-Nukhaib’deki İsrail üssünün boşaltılarak faaliyetine son verildiği, ancak çölün derinliklerindeki ikinci gizli karakolun durumunun gizemini koruduğu bilgisi de paylaşıldı.

Ayrıntılar geliyor...

Haberle İlgili Daha Fazlası