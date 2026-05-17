Kurban Bayramı öncesi hareketlilik beklenen ikinci el otomobil piyasasında beklenen canlılık oluşmadı. Satışların yavaşlamasıyla birlikte galericiler fiyatlarda indirime giderken, bazı araçlarda düşüşün yüz binlerce lirayı bulduğu belirtiliyor.

Kurban Bayramı'na kısa süre kala ikinci el otomobil piyasasında durgunluk yaşanıyor. Tatil öncesinde araç sahibi olmak isteyenlerin piyasaya hareket getirmesi beklenirken, galericiler satışların istenilen seviyeye ulaşmadığını ifade ediyor.

Oto galericiler, piyasadaki yavaşlama nedeniyle birçok araç sahibinin fiyat düşürmek zorunda kaldığını belirtiliyor. Bazı modellerde ise kısa süre içerisinde ciddi değer kaybı yaşandığı belirtiliyor.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM İkinci el araç alacakları rahatlatacak düzenleme! Ekspertizlerde yeni dönem başlıyor

"ALICI İÇİN FIRSAT"

Kanal D Haber'de yer alan habere göre; galerici Mesut Şahin "Piyasada biraz daralma var" ifadelerini kullanırken, bir başka galerici Hamit Gül ise "Normal seyrinde devam ediyor" dedi. Galerici Ural Ulaş da "Alıcı için şu anda fırsat" şeklinde konuştu.

1 MİLYON 100 BİN TL'DEN 850 BİNE...

Galerici Hamit Gül, bir araçtan örnek verirken "Bu araç 1 milyon 100 bin TL civarındaydı. Şu anda 850 bin TL. Yani iş olmayınca mecburen geri geliyor" dedi.

Galerici Ural Ulaş da "Bir ay öncesinde bu araca 1 milyon 250 bin TL satışımız vardı. Şu anda alıcı olmadığı için fiyatlar 1 milyon 150 bin TL'ye kadar geriledi" ifadelerini kullandı.

Öte yandan galericiler, ikinci el araç piyasasında alıcıların temkinli davrandığını ve kredi maliyetlerinin satışları doğrudan etkilediğini belirtiyor. Galerici Mesut Şahin "BDDK'nın kararı ortada. 400 bin TL kredi alabiliyor maksimum. Bunu da 3.30'dan başlayan oranlarla alabiliyor. Hem kredi miktarı yetersiz hem de oranlar uygun değil" şeklinde konuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası