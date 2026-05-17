Seçim çalışmaları kapsamında sarı lacivertli kongre üyeleriyle bir araya gelen Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, bir kadın üyenin "Kadın yönetim kurulu üyesi hedefiniz nedir?" şeklindeki sorusunu cevapladı.

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Fenerbahçe Sevdalıları Derneği'nde açıklamalar yaptı.

DİKKAT ÇEKEN DİYALOG

Toplantı sırasında bir kadın üyenin Aziz Yıldırım'a sorduğu soru ve Yıldırım'ın verdiği cevap günün en çok konuşulan konularından biri oldu.

"BİZ HEPİMİZ NEFERİZ"

Bir kadın üye, Aziz Yıldırım'a "Yanınızda kadın üyeler göremedim, kadın yönetim kurulu üyesi hedefiniz nedir?" sorusunu yöneltti. Aziz Yıldırım bu soruya, "Hanımefendi, yönetimin yarısı kadın. Savaşa gidiyoruz savaşa. Onun için kadınlar arka planda olacak. Her şeyi anlatamıyorum, konuşamıyorum. Lütfen bekleyin. Seçildikten sonra neler söyleyeceğimi hepiniz duyarsınız. Bayanlar, kadınlar, bizler, fark etmez. Biz hepimiz neferiz. Onu göreceksiniz. Görev için, kulübün içerisinde Futbol A.Ş var, gelin. Benim zamanımda öyle değildi. Değiştirmişler statüyü. Gelin, orada çalışma yapabilirsiniz. İstediğiniz görev neyse veririz." şeklinde cevap verdi.

