Fenerbahçe’de başkanlık seçimleri öncesi transfer çalışmaları hız kazandı. Sadettin Saran ve ekibinin, Liverpool ile sözleşmesi sona eren sol bek oyuncusu Andrew Robertson ile prensip anlaşmasına vardığı ve hazırlanan transfer raporunun seçim sonrası yeni yönetime sunulacağı öğrenildi.

Fenerbahçe’de 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan olağan seçimli genel kurul öncesinde, başkan adayı Sadettin Saran ve ekibi yeni sezonun kadro planlaması doğrultusunda transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertli kulüpte yönetimi devralmaya hazırlanan Saran ve ekibinin, İskoç sol bek Andrew Robertson ile büyük ölçüde el sıkıştığı öğrenildi.

TRT Spor’un aktardığı bilgilere göre; Sadettin Saran yönetiminin listesinde yer alan yıldız futbolcu için yürütülen transfer görüşmelerini Ertan Torunoğulları ve Ömer Topbaş gerçekleştirdi. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool ile sözleşmesinin sonuna gelen 32 yaşındaki futbolcunun, Türkiye’den gelen teklife ve Süper Lig'de forma giymeye sıcak bakması üzerine müzakerelerde son aşamaya gelindiği belirtildi.

SEÇİM SONRASI YENİ YÖNETİME SUNULACAK

Sadettin Saran ve kurmayları, İskoç futbolcuyla yapılan görüşmelerin detaylarını ve ulaşılan prensip anlaşmasını raporlaştırdı. Söz konusu raporun, 6-7 Haziran'da yapılacak kongrenin ardından göreve gelecek yeni yönetime resmi olarak sunulacağı bildirildi.

Liverpool formasıyla bu sezon yoğun bir maç trafiği geçiren Andrew Robertson, tüm kulvarlarda toplam 35 resmi müsabakada görev yaptı. Sahada kaldığı 1918 dakika boyunca istikrarlı bir grafik çizen tecrübeli sol bek, takımına 3 gol ve 2 asistlik skor katkısı sağladı.

