Benfica’nın ligi üçüncü sırada tamamlaması, Beşiktaş’ın Rafa Silva transferinden doğacak 2 milyon avroluk ek geliri kaybetmesine neden oldu. Şampiyonlar Ligi şartına bağlı bonus maddesi, Portekiz ekibinin Avrupa Ligi’ne kalmasıyla devre dışı kaldı.

Portekiz Ligi'nde sezonun tamamlanmasıyla birlikte, Benfica’nın lig sıralaması Beşiktaş ile yapılan transfer sözleşmesindeki bonus maddesini geçersiz kıldı. Sezonu üçüncü sırada bitiren Portekiz ekibi, siyah-beyazlı kulübe ödenecek olan 2 milyon avroluk şarta bağlı bonusun devre dışı kalmasına neden oldu.

Portekiz Premier Ligi'nin son haftasında Benfica, sahasında Estoril'i 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın 16. dakikasında takımının üçüncü golünü kaydeden Rafa Silva, ara transfer döneminde Beşiktaş'tan Portekiz temsilcisine transfer olmuştu. Benfica, bu galibiyetle puanını 80'e yükseltmesine rağmen lig sıralamasındaki yerini değiştiremedi ve sezonu 3. sırada tamamladı.

Rafa Silva

BONUS MADDESİ DEVRE DIŞI KALDI

Portekiz basınından Record'un paylaştığı bilgilere göre, Beşiktaş ile Benfica arasında Rafa Silva'nın transferi için 5 milyon avro bonservis bedelinin yanı sıra başarıya bağlı ek bir protokol imzalanmıştı. Sözleşmede yer alan maddeye göre, Benfica'nın Portekiz Premier Ligi'ni ilk iki sırada bitirmesi ve UEFA Şampiyonlar Ligi vizesi alması halinde siyah-beyazlı kulübe 2 milyon avro daha ödeme yapılacaktı.

Ancak Benfica'nın Porto ve Sporting Lizbon'un arkasında kalarak sezonu üçüncü bitirmesi ve önümüzdeki sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olması nedeniyle bu bonus maddesi geçerliliğini yitirdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası